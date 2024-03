Conservazione del centro storico, Vallecrosia approva all'unanimità l'aggiornamento al Puc

Approvato all'unanimità l’aggiornamento normativo del Piano Urbanistico Comunale per la conservazione del centro storico, contraddistinto con l'acronimo "A.CE.CS.", nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia.

"Una semplificazione delle norme sia dal punto di vista urbanistico, sia paesistico, che ha la volontà di preservare le caratteristiche storiche del borgo antico ma, al tempo stesso, agevolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali nel borgo" - spiega il sindaco Armando Biasi - "La nostra amministrazione ha iniziato, già dal suo primo insediamento, un percorso di semplificazione della burocrazia volta ad agevolare i cittadini nell’espletamento delle pratiche in diversi settori, nonché si è sempre adoperata per valorizzare il borgo antico: un luogo splendido che racconta la nostra storia. Dopo vari interventi di rigenerazione urbana che abbiamo effettuato e che sono in fase di esecuzione nel centro storico, per il suo sviluppo è fondamentale l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, per questo motivo abbiamo deciso di procedere per semplificare ai cittadini l’iter per aprire un’attività. Abbiamo questa importante opportunità per dare nuova vita al borgo storico. Questa pratica porta quell'idea di aiutare il cittadino e i tecnici nella semplificazione di procedure. Ci sembrava coerente e opportuno che il nostro borgo antico di caratura medioevale possa con questo strumento dare quell’ultimo segnale e agevolare i cittadini”.

"Siamo favorevoli per il bene del centro storico. E' uno strumento tecnico" - commenta il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti - "Il centro storico aspetta un'importante riqualificazione su più fronti. Spero che oggi questa proposta possa aiutare a svincolare un po' il centro storico da questa morsa nella quale è chiusa ormai da troppo tempo perché sarebbe importante dare una boccata d'ossigeno a quella zona di Vallecrosia che ha grandissime potenzialità. Siamo assolutamente favorevoli a questo piano e siamo a disposizione del consiglio comunale e del sindaco per cercare di adoperarci e dare una serie di indicazioni e proposte utili per cercare di valorizzare sempre più il centro storico. Il nostro voto è favorevole".

"E' un atto importate per la città. Sono onorato che questo strumento possa essere portato avanti e dare l'inizio di quello che potrà essere, e speriamo sia, lo sviluppo del nostro centro storico dopo tutti gli investimenti che stanno facendo" - aggiunge il presidente vicario e consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

"Finalmente questa nuova opzione ha sicuramente visioni più ampie e recepisce quelle che sono le nuove visioni e legge urbanistiche e soprattutto snellisce i provvedimenti. Il mio gruppo voterà favorevolmente" - afferma il capogruppo e consigliere comunale di maggioranza Marco Calipa.