Vallecrosia, nuovo piano di zonizzazione acustica: "miglioriamo sempre di più la città"

Il Comune di Vallecrosia ha adottato un nuovo piano di zonizzazione acustica.

"Un aggiornamento conseguente ai tanti passi in avanti fatti in questi anni sotto il profilo urbanistico a Vallecrosia", spiegano il sindaco Armando Biasi e la consigliera comunale delegata all’urbanistica Valeria Cannazzaro.

”Dopo l’adozione del Piano Urbanistico Comunale e l’implementazione di un piano di Rigenerazione Urbana, proseguono, che sta portando una riqualificazione di aree che versavano in stato di abbandono da anni, grazie ad un lavoro attento dell’amministrazione comunale, si è reso necessario realizzare un nuovo piano di zonizzazione acustica, che tenesse conto della trasformazione in atto nella nostra città: dalle tante attività commerciali che si sono insediate negli ultimi anni, a zone che erano in uno stato di degrado e che grazie ad accurati interventi di rigenerazione urbana, sono tornate a disposizione dei cittadini. La nostra attività amministrativa prosegue con determinazione per migliorare sempre di più Vallecrosia.”