Sanremo: sono cinque gli sponsor per la 'Baby Maratona' di domenica prossima

Il 24 aprile si è riunita la Commissione giudicatrice per l’apertura delle buste contenenti le proposte pervenute in seguito alla pubblicazione del bando per la ricerca di sponsor per la 'Baby Maratona' che si svolgerà il 12 maggio alla pista di atletica di Sanremo. La commissione ha ritenuto ammissibili come sponsorizzazioni tutte le proposte presentate.

Gli sponsor sono:

1. Logoskaimetis Srl (IM)

2. Merlino Pubblicità Srl (CN)

3. Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale Onlus (Novara)

4. Edilfera Srl (IM)

5. Generali Italia S.p.A. (IM)