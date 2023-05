Sanremo: la minoranza chiede risposte sul turismo, l’amministrazione ribatte con i numeri (video)

In un clima particolarmente acceso il consiglio comunale di Sanremo ha affrontato ieri sera lo sconfinato tema del turismo tra impegni di spesa, programmazione e proposte per il futuro. Le minoranze hanno chiesto la convocazione dell’assise per avere dall’amministrazione risposte in merito alla condivisione del calendario e della pianificazione turistica, con il dibattito che si è però immediatamente spostato sul botta e risposta tra le parti.

In apertura l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi ha snocciolato alcuni dati relativi alla portata turistica di Sanremo negli ultimi due anni: nel 2021 in città si sono registrate 767 mila presenze e nel 2022 746 mila. “Siamo al livello del 2019 che era stato considerato un anno eccezionale” ha commentato in merito Faraldi.

Il dibattito seguente ha visto maggioranza e opposizione scontrarsi a più riprese (con tanto di richieste di scuse e relativi siparietti). In un clima che sa tanto di prime schermaglie di campagna elettorale si sono analizzati i ‘massimi sistemi’ del turismo matuziano tra proposte e richieste di una maggiore collaborazione. Una seduta dai toni aspri che ha visto la maggioranza rispondere alle domande delle opposizioni snocciolando il lavoro svolto in questi anni e annunciando i programmi per i prossimi. Al centro del dibattito anche il destino del Corso Fiorito, che quest'anno non è andato in scena per essere sostituito dalla prima edizione di 'Sanremo in Fiore', con la richiesta delle opposizioni di un suo pronto ritorno o di una possibile evoluzione. Tema che potrebbe essere affrontato a breve in terza commissione, come richiesto al sindaco durante il consiglio.



L’opposizione, per voce del consigliere Andrea Artioli (Liguria Popolare), ha poi presentato tre ordini del giorno. Approvato solamente quello in merito alla disponibilità da parte dell’amministrazione a lavorare per il possibile ritorno del Corso Fiorito nel 2024. Bocciati quelli relativi alla presentazione del calendario manifestazioni dell’anno successivo entro il 31 dicembre e all’avviso per i carristi di Ventimiglia (sempre in relazione al Corso Fiorito) con otto mesi di anticipo.

La seduta del consiglio comunale

Il question time