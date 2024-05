Protezione civile di Ventimiglia in servizio al Giro d'Italia ad Andora (Foto)

Protezione civile di Ventimiglia in servizio al Giro d'Italia ad Andora. Una delegazione ventimigliese era, infatti, presente e ha contribuito a garantire ordine e sicurezza all'arrivo della quarta tappa ciclistica che ha visto i corridori, partiti da Acqui Terme, giungere, ieri, ad Andora dopo aver percorso 187 km.

Esperienza fuori porta positiva per tre persone della squadra comunale di Protezione civile e AIB Gruppo 'Luciano Veziano'. "E' andata bene. C'erano tre di noi che sono stati contentissimi. Sono partiti al mattino e sono rientrati alla sera. Hanno avuto un'ottima accoglienza. C'era tantissima gente ma è andato tutto bene" - racconta Riccardo Pallanca, referente responsabile della squadra comunale di Protezione civile e AIB Gruppo 'Luciano Veziano' - "Ci aveva contattato la dottoressa Alessandra Cerri del direttivo provinciale e noi abbiamo messo a disposizione tre persone. Dal 20 al 29, invece, due di noi andranno a Roma per la 'Settimana dei bambini' a montar tende della Protezione civile".

Soddisfatta anche l'Amministrazione comunale di Ventimiglia. "Siamo orgogliosi che alcuni membri della nostra Protezione civile sono andati ad Andora per il Giro d'Italia" - dice il vicesindaco di Ventimiglia e assessore con delega alla Protezione Civile Marco Agosta - "Stiamo ricostruendo una squadra affiatata, unica e coesa. La stagione estiva è alle porte e dobbiamo essere pronti per intervenire in qualsiasi evenienza".