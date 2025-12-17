Taggia, convocato il Consiglio comunale: in discussione servizi, urbanistica e società partecipate

È stato convocato il Consiglio comunale di Taggia in sessione straordinaria per lunedì 29 dicembre alle 18.30, in seduta pubblica di prima convocazione. La riunione si svolgerà presso la sede comunale e sarà possibile per i consiglieri partecipare anche in modalità telematica, come previsto dal regolamento vigente. Numerosi e rilevanti i punti iscritti all’ordine del giorno, che spaziano dalla gestione amministrativa ai servizi sociali, fino a importanti temi di carattere urbanistico e finanziario.

Ad aprire la seduta sarà l’esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate, con riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2024. Il Consiglio sarà poi chiamato a deliberare sulla ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica per l’anno 2025, in applicazione del Decreto legislativo n. 201/2022. Ampio spazio sarà dedicato ai servizi socio-educativi, con l’approvazione del nuovo regolamento comunale per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e con l’esame del Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2024-2026, che prevede la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni dell’Ambito territoriale sociale 2 Sanremese.

In ambito urbanistico, all’ordine del giorno figura la proposta di variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un fabbricato destinato alla vendita e al deposito di merci speciali in via Aurelia Ponente, presentata dalla società Iperceramica Spa, comprensiva degli assensi previsti dalla normativa regionale. Il Consiglio discuterà inoltre la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 24 aprile 2025, relativa alla revoca del vincolo di uso pubblico per alcune aree non funzionali alla pista ciclopedonale della Ciclovia Tirrenica.

Infine, è prevista l’analisi della delibera di Giunta riguardante un prelevamento dal fondo di riserva per l’integrazione di un capitolo di bilancio necessario al versamento dell’IVA a debito del Comune. Una seduta, dunque, densa di contenuti e decisioni strategiche per l’amministrazione e per il futuro del territorio comunale.