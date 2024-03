Ventimiglia, dodici artisti in mostra alla Fiera di San Giuseppe (Foto)

Saranno dodici gli artisti che esporranno le loro opere alla Fiera di San Giuseppe che andrà in scena domenica, il 17 marzo, dalle 10 alle 18 a Ventimiglia Alta.

Nel corso della manifestazione commerciale, enogastronomica ma anche culturale si potranno, perciò, ammirare anche i capolavori di Ylenia Ambesi, Lorenza Ciencia, Stefania Ciuffardi, Fausta Cucinotta, Matteo De Villa, Giampiero Ferrari detto "Piero", Simone Gati, Salvatore Goffredo in arte "Bob", Giuseppe La Milia, Angelica Pellegrino, Maria Rosaria Pescina e Pixel.

L'esposizione collettiva, a cura del Comitato di San Secondo, sarà in via Garibaldi nel centro storico. "Appuntamento da non perdere" - dice il Comitato di San Secondo - "Vi aspettiamo domenica 17 marzo".