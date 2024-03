Ventimiglia, centro storico in festa per la Fiera di San Giuseppe (Foto e video)

Centro storico vestito a festa in occasione della Fiera di San Giuseppe. Mercatini, stand, fattoria didattica, giochi, spettacoli itineranti, esposizioni, visite guidate e camminate animeranno la città alta per l'intera giornata.

La manifestazione commerciale, culturale ed enogastronomica ha preso il via, questa mattina, con il taglio del nastro e l'esibizione della Banda Città di Ventimiglia alla presenza di autorità civili, militari, dei cittadini e delle associazioni che hanno aderito all'evento. Si sono poi esibiti i Sestieri con tamburini e sbandieratori. Nel pomeriggio, intorno alle 15, andrà in scena, invece, uno spettacolo.

"E' una manifestazione che si era un po' persa nel tempo. E' una manifestazione tradizionale che è stata profondamente innovata che dà tanta vitalità a tutto il centro storico" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente insieme all'amministrazione comunale, ai consiglieri regionali Mabel Riolfo e Veronica Russo e al consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri.

Fino alle 18 lungo le vie e le piazze del centro storico si potranno trovare il mercatino dell'antiquariato, il mercatino dell'artigianato, il mercatino di Coldiretti Campagna Amica, opere dell'ingegno, attività promozionali svolte da associazioni cittadine, sportive e culturali, una serie di artisti locali con le loro opere, stand di agricoltori, una fattoria didattica e un'area gioco per i più piccoli con trucca bimbi e giochi in legno. Vi sarà, anche, la possibilità di degustare tutte le tipicità locali. Vi sono, inoltre, due raccolte fondi: una per aiutare i volontari di Ambulanze Veterinarie e una a favore del canile e gattile.