A Ventimiglia torna la Fiera di San Giuseppe, Calcopietro: "Evento per promuovere il centro storico" (Foto e video)

A Ventimiglia, dopo quasi trent'anni di assenza, torna la Fiera di San Giuseppe. Andrà in scena domenica 17 marzo nel centro storico della città di confine.

L'Amministrazione Di Muro ripropone, infatti, la storica manifestazione che prevede diverse attività e intrattenimenti: una fattoria didattica e un'area gioco per i più piccoli in piazza San Michele, il mercatino di Coldiretti "Campagna Amica" con prodotti locali in piazza Cattedrale, un'esposizione collettiva in via Garibaldi, un mercatino dell'artigianato sul Belevedere del Capo e un'esposizione creativa a San Francesco. "Un evento che coniuga una serie di obiettivi: l'incentivazione e lo sviluppo economico cittadino ma anche lo sviluppo commerciale e la promozione dei prodotti tipici locali e del Comune" - svela l'assessore Serena Calcopietro - "Un evento studiato per far conoscere il centro storico. Sarà, infatti, dislocato su diverse piazze e vie. In ogni piazza saranno previste una serie di attività: il mercatino dell'antiquariato, il mercatino dell'artigianato, opere dell'ingegno, attività promozionali svolte da associazioni cittadine, sportive e culturali, una serie di artisti locali con le loro opere, stand di agricoltori, una fattoria didattica, trucca bimbi e giochi in legno. Vi sarà, anche, la possibilità di degustare tutte le nostre tipicità".

Le vie del centro storico saranno, inoltre, animate dalla Banda Città di Ventimiglia, dai Sestieri e da spettacoli itineranti. "Vi saranno una serie di spettacoli itineranti" - fa sapere l'assessore Calcopietro - "In apertura avremo la Banda Città di Ventimiglia e a seguire uno spettacolo che era previsto durante la stagione teatrale ma che a causa del maltempo era stato posticipato e, perciò, abbiamo pensato di inserirlo in questa manifestazione. Si esibiranno i Sestieri con tamburini e sbandieratori. Inoltre, vi sarà anche la possibilità di effettuare delle visite guidate alla scoperta del centro storico".

L'evento, proposto dalla città di Ventimiglia, ha il patrocinio della Regione Liguria. "Come amministrazione abbiamo ottenuto il patrocinio da parte della Regione Liguria" - dice Calcopietro - "Speriamo di ricevere anche un contributo per sgravare l'amministrazione dagli oneri che derivano da questa manifestazione. Spesso le piccole richieste di aiuto sono semplici rimborsi spese oppure diritti veterinari".