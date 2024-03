Ventimiglia ripropone la Fiera di San Giuseppe: "Una manifestazione 2.0 per riscoprire le tradizioni" (Foto e video)

Ventimiglia ripropone una storica manifestazione: la Fiera di San Giuseppe. Andrà in scena domenica 17 marzo nel centro storico della città di confine.

Una manifestazione commerciale ma anche culturale ed enogastronomica. "Un evento, atteso da tutti i cittadini, che coniuga una serie di obiettivi: l'incentivazione e lo sviluppo economico cittadino ma anche lo sviluppo commerciale e la promozione dei prodotti tipici locali e tipici. Le attività, per l'occasione, proporranno, infatti, piatti tipici della tradizione ventimigliese. Un esperimento tra cultura e commerciale che si potrebbe ricreare anche per il mercato del venerdì" - afferma il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta - "Si darà anche spazio al sociale: vi sarà un angolo per raccogliere fondi per canile e gattile. Spero che i ventimigliesi salgano nel centro storico, l'unico problema saranno un po' i parcheggi sui quali ci stiamo già organizzando per fare, per esempio, convenzioni, magari con Cala del Forte".

Diverse attività e intrattenimenti animeranno la città alta dalle 10 alle 18. "Un evento studiato per far conoscere il centro storico" - dice l'assessore al Turismo, Manifestazioni, Cultura, Sport e Terra Serena Calcopietro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento svoltasi oggi nella Sala XXV Aprile, sede distaccata del comune di Ventimiglia - "Sarà dislocata su diverse piazze e vie. In ogni piazza saranno previste una serie di attività: il mercatino dell'antiquariato, il mercatino dell'artigianato, il mercatino di Coldiretti "Campagna Amica, opere dell'ingegno, attività promozionali svolte da associazioni cittadine, sportive e culturali, una serie di artisti locali con le loro opere, stand di agricoltori, una fattoria didattica e un'area gioco per i più piccoli con trucca bimbi e giochi in legno. Vi sarà, anche, la possibilità di degustare tutte le nostre tipicità. Inoltre, vi sarà la possibilità di effettuare delle visite guidate e camminate alla scoperta del centro storico. Un evento, perciò, che unisce cultura, sport e commercio".

"Verrà organizzata una raccolta fondi per aiutare i volontari di Ambulanze Veterinarie" - svela il consigliere comunale Franca Bonadonna - "E' un modo per ringraziare i volontari per quello che fanno per la nostra città".

Le vie del centro storico saranno, inoltre, animate dalla Banda Città di Ventimiglia, dai Sestieri e da spettacoli itineranti. L'apertura della manifestazione, con taglio del nastro, sarà alle 10. "In apertura avremo la Banda Città di Ventimiglia" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "Alle 12 si esibiranno i Sestieri con tamburini e sbandieratori. Nel pomeriggio, intorno alle 15 vi sarà uno spettacolo che era previsto durante la stagione teatrale ma che a causa del maltempo era stato posticipato e, perciò, abbiamo pensato di inserirlo in questa manifestazione".