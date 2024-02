Il presidio farmaceutico ospedaliero a Bordighera sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia

Il presidio farmaceutico ospedaliero al Saint Charles a Bordighera sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia con un'interpellanza del consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"La mia interpellanza era un grido d'allarme che si è rivelato molto lieve. Si parlava che il presidio farmaceutico, cioè la distribuzione dei farmaci, all'ospedale Saint Charles di Bordighera veniva interrotto" - spiega Scullino - "Il personale si era molto infervorito ed era anche preoccupato e, invece, in questi giorni si è verificato che il presidio esiste".

A partire dal 1° marzo prenderà, infatti, il via, presso la Casa di Comunità di Bordighera, la distribuzione diretta dei farmaci e dei presidi per i pazienti diabetici e colo-urostomizzati. L'orario sarà, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30. "Tengo a precisare, però, che gli orari non sono uguali a quelli di Sanremo e a quelli di Imperia. Sono orari diversi e un po' ristretti" - dice Scullino - "Oggi non c'è più questa problematiche e perciò mi ritengo sufficientemente soddisfatto della risposta che ho ricevuto. Prego, però, chi è delegato di andare a verificare se è possibile avere gli orari di Sanremo e Imperia".