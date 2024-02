Ventimiglia, incremento della squadra di Protezione Civile “Veziano”: l'interrogazione del Pd

Con un'interrogazione i consiglieri comunali di minoranza del Pd Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Ventimiglia, hanno chiesto "se è intenzione di questa amministrazione dare seguito all'incremento della squadra di Protezione Civile Veziano".

"La risposta a questa interrogazione è stata data il 5 ottobre 2023" - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Non sono soddisfatta della risposta che allora mi era stata data perché, in realtà, non c'era una risposta chiara sul fatto se era volontà di reintegrare la squadra di Protezione civile".

"In particolare, noi facevamo riferimento al fatto che la squadra in estate non era pronta, visto che non c'erano volontari formati, ad aiutare in tutti quegli episodi di incendi boschivi che ci sono stati" - sottolinea Nesci - "Nella risposta si diceva che comunque tutti i volontari avevano fatto un'ottima attività di monitoraggio che ovviamente non è l'attività che ci si aspetta. Immagino che questi aspetti saranno superati dal nuovo regolamento che andremo ad approvare".