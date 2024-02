Ventimiglia, Leuzzi: "E' necessario un convoglio dell'acqua piovana in via Della Chiesa"

"Le intense precipitazioni hanno reso impraticabile il passaggio dei pedoni in via Della Chiesa a Roverino vecchia e tale situazione si presenta ogni volta che piove" - dicono i consiglieri comunali del Pd a Ventimiglia Alessandro Leuzzi e Vera Nesci che con un'interrogazione chiedono al sindaco e all'amministrazione, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale, quali interventi sono previsti al fine di risolvere la problematica e se è previsto un convoglio dell'acqua piovana in via Della Chiesa a Roverino vecchia.

"Ho fatto questa interrogazione il 20 di ottobre e il 28 di novembre ho avuto una risposta" - illustra il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Da quel giorno il fenomeno dell'acqua alta a Roverino si è verificato anche il 29 di dicembre e il 26 di febbraio. I cittadini hanno preferito all'autobus il gommone per uscire di casa. Il 29 dicembre avevamo anche provato, all'approvazione di bilancio, a mettere una postilla su questa cosa ma non ce l'abbiamo fatta".

"Mi è stato risposto che sicuramente nelle prossime annualità lo prenderà in considerazione" - fa sapere Leuzzi - "Forse non sono stato abbastanza incisivo. E' un lavoro che serve oggi. Tutte le volte che piove si riempie di acqua. Non sono soddisfatto perché via Della Chiesa andrebbe messa in sicurezza il più presto possibile. Tra i residenti vi sono anche persone fragili e anziani che rimangono chiusi in casa tutte le volte che piove oltre alle varie problematiche che si creano per coloro che escono per andare al lavoro".