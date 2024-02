Ventimiglia, cavalcavia di Nervia. Scullino: "Necessario intervento di ripristino strutturale"

L'interpellanza sul nodo stradale di Nervia a Ventimiglia presentata dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino sbarca in consiglio comunale.

Scullino aveva chiesto una verifica statica del cavalcavia ferroviario "in presenza di sintomi di apparente ammaloramento". "Questa mia interpellanza è un doppione visto che alcuni anni fa al sovra passo di Nervia avevamo già fatto un controllo ma i cittadini mi hanno sollecitato di fare una verifica visto che i ferri sono a vista" - illustra il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sono presenti evidenti sintomi di ammaloramento sul cavalcavia di Nervia. Siamo tutti preoccupati visto che è l’unico varco stradale di accesso cittadino e di transito oltre frontiera e in situazioni di emergenza per incidenti, allagamenti, frane, cedimenti, crolli o dissesti vari è surrogabile/integrabile dal solo casello autostradale di Bordighera in assenza di una rete viaria minore come alternativa di momentaneo e parziale supporto".

"Ringrazio l'ufficio tecnico e l'amministrazione per aver fatto una verifica statica. Dopo la verifica spero, però, che venga fatto un minimo di intervento per ripristinare i ferri, togliere la ruggine e rifare l'intonaco" - commenta Scullino - "Il problema esiste ancora, perciò, mi auguro che l'amministrazione si interessi di questo ripristino anche estetico, non solo strutturale".