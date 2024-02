Ventimiglia, Scullino: "Aumentare il lavaggio di marciapiedi, piazze e isole pedonali"

"Per il lavaggio strade basta ripristinare lo spazzamento manuale. E' più importante un passaggio o un lavaggio in più dei marciapiedi, delle piazze o delle isole pedonali. Il lavaggio strade crea problemi ai cittadini che non sanno dove parcheggiare per evitare le multe" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino nel corso della seduta odierna del consiglio comunale illustrando la sua interrogazione sul lavaggio strade.

"Il capitolato di gara dall'amministrazione precedente non è stato assolutamente variato di nulla" - sottolinea Scullino - "L'unica variazione che è stata fatta è quella del pagamento della fattura. Prima il comune di Ventimiglia si doveva fare carico di pagare la fattura nel suo complesso dei 18 comuni e poi i comuni avrebbero restituito la loro quota e io, invece, ho chiesto una modifica affinché ogni comune si pagasse la propria fattura. L'intenzione è quella di armonizzare, nel limite del possibile, secondo le esigenze che ha la città di Ventimiglia".

"Nella mia interpellanza si parla solo del lavaggio strade"- afferma Scullino - "Ho ricevuto una puntuale risposta sul perché si lavano le strade ma bisogna aumentare il lavaggio dei marciapiedi, delle piazze, delle isole pedonali. Il lavaggio delle strade non lo vedo come un bisogno settimanale anche perché per poterle lavare bisogna spostare le macchine e questo è un problema reale. Ci sono centinaia di persone che si devono ricordare di cercare un parcheggio da altre parti e Ventimiglia non è larga come parcheggi e così fioccano le multe. C'è gente che va a parcheggiare a Marina San Giuseppe senza la passerella. Bisogna di cercare di non far vivere le persone nell'apprensione".