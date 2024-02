Ventimiglia, "illuminazione insufficiente in corso Genova": l'interrogazione del Pd

I consiglieri comunali del Pd a Ventimiglia Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno presentato, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale, un'interrogazione sull’illuminazione di un tratto di corso Genova, precisamente dall'incrocio di via Chiappori fino a via Dante, sottolineando come "molti lampioni sono contornati dalle magnolie. Alcuni sono stati rimossi per problemi di stabilità e non sono stati sostituiti. Recentemente un altro lampione è stato rimosso perché pericolante a causa di un incidente. L'illuminazione, in quel tratto, risulta assolutamente insufficiente con evidenti conseguenze di disagio per i residenti e per tutti coloro che vi transitano. Tale situazione è stata più volte segnalata all'Amministrazione ma nulla è stato fatto".

I consiglieri interrogano, perciò, il sindaco e l'amministrazione per sapere quali interventi sono previsti per risolvere la situazione. "Si faceva riferimento al fatto che erano già state fatte le potature delle magnolie in corso Genova tra settembre e inizio ottobre. Per questa parte mi ritengo perciò soddisfatta" - commenta il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Per quanto riguarda, invece, la sostituzione dei pali della pubblica amministrazione si faceva riferimento a una sostituzione che sarebbe avvenuta entro gennaio 2024. Chiedo, perciò, all'assessore se questa sostituzione è stata fatta".

"Non è ancora stata fatta" - fa sapere l'assessore Domenico Calimera.