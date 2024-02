Ventimiglia, Scullino: "Dare alla Croce Verde o agli assessori i parcheggi riservati al consolato francese"

"Bisognerebbe lasciare alla Croce Verde Intemelia o agli assessori oppure ai dirigenti i parcheggi in piazza XX settembre riservati gratuitamente al consolato francese visto che al momento i due posti auto sono occupati da persone estranee al consolato onorario" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino nel corso della seduta odierna del consiglio comunale illustrando la sua interrogazione/interpellanza sui parcheggi in piazza XX settembre a Ventimiglia riservati gratuitamente al consolato francese.

"La mia preoccupazione principale è che quei locali dove c'era il consolato onorario di Francia continua ad essere un sito sensibile" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non credevo perché una volta che si è cambiata la persona che rappresenta come console onorario la nazione francese a Ventimiglia e in provincia di Imperia. Pensavo che dopo aver fatto un dialogo l'avvocato Fucini fosse in questi uffici e, invece, non è così visto che qui non c'è un grande lavoro. Per i normali servizi si va a Mentone e quando c'è un grande problema si va a Sanremo. Riservare due posti auto in piazza XX Settembre, dove non li hanno né i dipendenti comunali, né i dirigenti e né gli assessori, alla macchina personale del rappresentate del prefetto, non più console onorario, non ha senso. Non ce n'è bisogno. Bisognerebbe lasciare, invece, un posto per la Croce Verde Intemelia e per gli assessori o i dirigenti, visto che lì c'è la sede distaccata del Comune".

"Ho ricevuto la risposta scritta" - fa sapere Scullino - "Non ritengo che questa iniziativa possa andare avanti. Bisogna dare un aiuto a chi va a lavorare, come la Croce Verde. Mi dispiace che rimanga comunque sito sensibile. Se viene trasferito a Sanremo, il sito sensibile decade?".