Ventimiglia, Scullino: "Persone non autorizzate occupano i parcheggi riservati al consolato onorario francese" (Foto)

"Due posti auto in piazza XX Settembre, riservati al Consolato Onorario Francese, sono occupati da persone estranee al consolato onorario". Lo denuncia l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che un'interrogazione-interpellanza invita il sindaco Flavio Di Muro e la sua Amministrazione a verificare.

"Nel settembre del 2022 il commissario prefettizio Samuele De Lucia aveva concesso gratuitamente al Consolato Onorario Francese, in maniera esclusiva, due posti auto in piazza XX Settembre, zona molto congestionata e trafficata in quanto vi sono: una pubblica assistenza, la Croce Verde Intemelia, la sede distaccata del Comune, tre pubblici esercizi, decine di commerci, la scuola francese e tutti hanno l'esigenza di avere posti auto liberi, da poter usufruire a rotazione" - fa sapere Scullino - "Considerato che nel novembre 2022, con lettere patenti e relativo exaequatur, il Ministero degli Esteri alla Farnesina nominava, come nuovo Console Onorario di Francia Luca Fucini di Sanremo, in quanto il precedente, Roger Brocchero, aveva già esaurito il suo mandato dal maggio del 2021 e da allora non ricopriva più nessuna carica presso il ministero degli esteri francese, quindi, avrebbe dovuto da tale data definire il trasferimento e consegnare gli spaziosi uffici al nuovo Console, cosa che ad oggi, purtroppo, non mi risulta sia ancora avvenuta".

"Accertato che continuano ad esserci i due posti auto riservati, gratuitamente, ma non sono realmente usufruiti dal nuovo titolare del Consolato Onorario, visto che il primo è sempre occupato dalla segretaria in loco dell'Alliance Francaise, che per le eventuali informazioni, come richiesta di documenti, carte di identità e passaporti, consegna un biglietto invitando tutti a rivolgersi a Mentone presso la Maison de Service Public 13 Rue Partouneaux, mentre a chi ha l’esigenza di incontrare il nuovo console onorario fissa un appuntamento via mail, quasi sempre presso gli uffici dell'avvocato Fucini a Sanremo in corso Mombello n. 50, non avendo lo stesso, la disponibilità dei locali per ricevere a Ventimiglia" - sottolinea Scullino - "Il secondo parcheggio, sempre assegnato gratuitamente, è costantemente fruito da Roger Brocchero, che espone sul cruscotto della sua auto un contrassegno con la dicitura 'Delegation aux Relations Transfrontalieres et aux Affaire Franco-Italiennes aupre de la Prefecture d’Imperia' e non si capiscono le motivazioni di questa abusiva e quanto mai temeraria occupazione dei due posti auto, nel suolo pubblico, di fatto entrambi, non usufruiti dal nuovo console onorario Luca Fucini".

"Si chiede di verificare presso la Prefettura di Imperia, se il precedente console onorario, è abilitato a rappresentare la Francia presso la Prefettura in qualità di: 'Delegation aux Relations Transfrontalieres et aux Affaires Franco-Italiennes aupres de la Prefecture d’Imperia”’ con sede a Ventimiglia, in quanto ciò, a mio parere, necessiterebbe indubbiamente di un'autorizzazione dello Stato italiano e, quindi, si invita l’amministrazione a chiedere al Prefetto di Imperia se tale autorizzazione esiste o non è necessaria" - richiede Scullino - "Verificare presso il comune di Mentone, se il precedente console onorario possa ancora continuare ad occupare, gratuitamente, gli ampi uffici a suo tempo concessi e compresi nell'accordo contrattuale con l'assegnazione parziale dello stabile comunale, affinché l'ottima e apprezzata scuola italo/francese potesse continuare l'impegno educativo e lo stimato servizio a favore della intera comunità ventimigliese".

"Richiedere, inoltre, alla Prefettura di Imperia se il locale/ufficio del Consolato Onorario è ancora classificato ‘sito sensibile' come era stato sottolineato dall'allora Prefetto e, quindi, qualora oggi non lo fosse, procedere all'eliminazione dei paletti di delimitazione, espressamente richiesti dalla prefettura durante un ’Comitato di Ordine e Sicurezza’, e organizzare, se lo si ritiene, almeno 15 nuovi posti auto, oltre a spazi per motocicli, importantissimi per dare una risposta alle esigente degli abitanti, dei dipendenti comunali e dei turisti" - aggiunge Scullino - "Verificare se è ancora opportuno riservate due posti auto occupati da persone estranee al Consolato Onorario e verificare presso la Prefettura di Imperia quali sono le ’reali' funzioni di Roger Brocchero nelle relazioni tra le due Prefetture, forse per sviluppare la collaborazione tra le due provincie e ampliare i rapporti transfrontalieri, di promozione dei nostri prodotti e aziende commerciali e artigianali imperiesi e di reperire e trasferire semplici informazioni di accadimenti di interesse generale?. Si richiede risposta orale e scritta al prossimo consiglio comunale".