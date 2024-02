Ventimiglia, una targa in memoria di Roberto Anfossi sarà posizionata nel parco di Sant'Antunin a Trucco (Foto)

In memoria dell'ex comandante della polizia locale di Ventimiglia e presidente del comitato Battaglia dei fiori, Roberto Anfossi, scomparso lo scorso dicembre, verrà dedicata e scoperta una targa ai piedi di un cipresso nel parco verde degli alpini ventimigliesi di Sant'Antunin a Trucco, frazione della città di confine. La cerimonia si terrà domenica prossima, il 4 febbraio, alle 10.30.

Un'iniziativa ideata, proposta e organizzata da Dario Canavese, collaboratore di Anfossi nell'organizzazione di più battaglie di fiori, e da Tommaso Spanò, presidente dell'associazione ventimigliese dei "carristi" per ricordare un caro amico.

Ventimiglia aveva già ricordato con una toccante cerimonia nella sala consiliare del Comune l'ex comandante della polizia locale della città di confine, ex consigliere comunale di maggioranza, fondatore della Protezione civile, presidente dell’ente Battaglia di Fiori e della proloco cittadina. Era stata un'occasione per dire addio all'amato comandante attraverso il racconto di vari aneddoti ed episodi vissuti durante gli anni insieme a Roberto che, in tutti i ruoli ricoperti, ha sempre mostrato un'attenzione particolare verso il prossimo. Domenica verrà, perciò, proposto un ulteriore 'memorial' per una persona molto amata e stimata che, con la sua scomparsa, ha lasciato un enorme vuoto nella comunità.