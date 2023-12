Ventimiglia: scomparsa di Roberto Anfossi, il ricordo e il cordoglio dell'ex sindaco Valfrè

Caro Comandante, come Ti ho sempre chiamato, purtroppo te ne sei andato. Ieri ho saputo la triste notizia. Roberto è stato Comandante dei Vigili Urbani di Ventimiglia. Durante la mia amministrazione, dal 1998 al 2007 è stato Consigliere Comunale di maggioranza, soprattutto il Presidente del Comitato Battaglia di Fiori. Proprio in questo ruolo si è distinto per il Suo lodevole e profondo impegno soprattutto cercando sempre di risolvere le problematiche connesse a tale carica.



Devo dire che tutte le 7 manifestazioni svoltesi durante il mio mandato si sono svolte in modo perfetto, grazie al Suo impegno e a quello delle persone di cui egli si circondava. Non posso altresì dimenticare il Suo impegno per la visita a Ventimiglia delle Frecce Tricolori, evento fortemente voluto dallo stesso. Anche nel suo ruolo di Consigliere Comunale si è distinto per la sua capacità di risolvere i problemi, affrontandoli con il sorriso, con lungimiranza, cercando sempre di metter d'accordo le persone, mai divisivo. A Ventimiglia mancherà la sua personalità e il suo carisma. Sono vicino ai due figli e ai nipoti.



Ti ringrazio Comandante, mi hai sempre aiutato.

Giorgio Valfrè (Sindaco di Ventimiglia dal 1998 al 2007)".