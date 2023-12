Ventimiglia in lutto per la morte di Roberto Anfossi, ex comandante della polizia locale

Ventimiglia è in lutto per la morte di Roberto Anfossi, ex comandante della polizia locale della città di confine e presidente dell’ente Battaglia di Fiori e della proloco cittadina per diversi anni.

Anfossi ha, infatti, lasciato, ieri pomeriggio, il figlio Luca e la famiglia. Roberto era molto conosciuto e stimato in città e, perciò, la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto amici e cittadini che hanno avuto l'onore di conoscerlo i quali hanno lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia anche sui social. "Riposa in pace Roberto" - ha scritto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Il tuo impegno civico portato avanti con passione, cordialità e altruismo resterà scolpito nella storia della nostra città, a memoria per le future generazioni. A nome dell'Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Anfossi e ai suoi cari".

"Per molti anni comandante della polizia municipale, storico presidente dell'ente Battaglia di Fiori" - ha detto Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, ricordandolo - "Un uomo che ha amato profondamente Ventimiglia e molto ha dato per essa. Sentite condoglianze sulla famiglia. Riposi in pace".

Per ricordarlo e commemorarlo, questa mattina, Dario Canavese, cancelliere della Cumpagnia d'i Ventemigliusi, a nome della città ha proposto al sindaco Flavio Di Muro di ospitare una cerimonia in sua memoria presso l’aula consiliare del Comune, come è stato fatto per Luigino Maccario, visto che il funerale non si farà. La famiglia Anfossi ha deciso di rispettare la volontà dell'amato Roberto.