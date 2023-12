"Ciao comandante e grazie": Ventimiglia ricorda Roberto Anfossi (Foto e video)

Con una toccante cerimonia Ventimiglia, questa mattina, ha ricordato Roberto Anfossi, ex comandante della polizia locale della città di confine, ex consigliere comunale di maggioranza, fondatore della Protezione civile, presidente dell’ente Battaglia di Fiori e della proloco cittadina.

Gremita la sala consiliare del Comune per dire addio all'amato comandante. In molti hanno raccontato aneddoti vissuti con Roberto durante gli anni che, in tutti i ruoli ricoperti, ha sempre mostrato un'attenzione particolare verso il prossimo.

Per l'occasione erano presenti, oltre alla famiglia di Roberto, anche il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta, gli assessori Serena Calcopietro, Milena Raco, Adriano Catalano e Domenico Calimera, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, i consiglieri comunali Gabriele Amarella, Franco Ventrella, Matteo Ambesi, Gaetano Scullino, Alessandro Leuzzi, i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Mabel Riolfo, l'ex sindaco di Ventimiglia Giorgio Valfrè, la polizia locale, la protezione civile e diverse associazioni cittadine.

"Roberto ha sempre avuto una parola di conforto per tutti gli altri" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Era il motore e il regista della Battaglia dei Fiori, un punto di riferimento molto importante per la città. Oggi l'amministrazione si stringe in questa particolare cerimonia a una persona che ha dato valore alla nostra città".