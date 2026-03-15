Sanremo, i “Figlietti della IVB” festeggiano il 50° pranzo: una tradizione di amicizia iniziata nel 1962 (Foto)

I “Figlietti” festeggiano il 50° pranzo, una tradizione di amicizia iniziata nel 1962. Oggi, domenica 15 marzo, si è, infatti, svolto al ristorante La Darsena di Arma di Taggia, il 50° pranzo degli ex compagni della mitica IVB dell’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo del 1962, un gruppo che da oltre sessant’anni mantiene la tradizione di ritrovarsi periodicamente per celebrare l’amicizia nata sui banchi di scuola.

Gli amici si fanno chiamare affettuosamente “i Figlietti di IVB”, il soprannome con cui la loro professoressa di Lettere, Amalia Novello, era solita rivolgersi a loro durante gli anni trascorsi insieme in classe. La storia di questa lunga amicizia ha un’origine particolare che risale al 1962, quando i ragazzi frequentavano la quarta classe di Ragioneria. In quell’anno Franco Sartore decise di lasciare la scuola prima del diploma. Il padre, dispiaciuto per la decisione ma colpito dal fatto che il figlio continuasse a vedere e frequentare i suoi compagni, organizzò un sabato pomeriggio una festa invitando tutta la classe. Da quell’incontro nacque spontaneamente l’idea di continuare a rivedersi nel tempo. Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato una tradizione destinata a durare per decenni.

Nel corso degli anni gli incontri si sono susseguiti con grande fedeltà e partecipazione. Per molto tempo ha preso parte ai pranzi anche la loro amata professoressa di Inglese, Rosmilia Torretto, presente fino a un traguardo davvero straordinario: l’ultima volta partecipò alla festa all’età di 101 anni, regalando a tutti un ricordo indimenticabile.

Oggi gli ex compagni rimasti sono dieci ma lo spirito che li unisce è rimasto lo stesso di quando sedevano sui banchi di scuola. Per celebrare il traguardo del 50° incontro, questa volta il pranzo è stato allargato anche a figli e nipoti, portando così i partecipanti a circa 25 persone. Hanno partecipato Marilde Balestra, Gianfranco Benza, Luisa Bistolfi, Luigi Chiostri, Giorgio Gavino, Marisa Gerbaudo, Bruno Marra, Gabriella Potenti, Sergio Prati, Franco Sartore e Cecilia, vedova di Donato Di Rocco. I più giovani erano Mattia Sartore di 18 anni e Niccolò Benza di 11 anni.

Da alcuni anni, inoltre, durante ogni incontro viene raccolta una piccola somma che viene accantonata in un fondo comune: quando il gruppo si ridurrà a pochi superstiti, i “fortunati” rimasti utilizzeranno quel fondo per concedersi, assieme a figli e nipoti, una breve vacanza, come ultimo capitolo di un’amicizia durata tutta una vita. Una storia semplice ma straordinaria che dimostra come certi legami, coltivati nel tempo con affetto e costanza, possano attraversare tutta la vita senza perdere il loro valore.

(Nelle foto si possono vedere gli ex compagni dell’Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, conosciuti come “i Figlietti della IVB" durante il loro primo incontro avvenuto il 18 marzo 1962 e durante il 50° pranzo conviviale del 15 marzo 2026, al ristorante La Darsena. Il gruppo mantiene da 64 anni la tradizione di ritrovarsi per celebrare l’amicizia nata sui banchi di scuola)