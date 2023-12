Bordighera e Seborga nel nuovo libro di Luca Albanese: "La verità sepolta" (Foto)

Si parla anche di Bordighera e di Seborga nel nuovo libro di Luca Albanese. E', infatti, uscito "La verità sepolta", il secondo romanzo dello scrittore nato a Sanremo.

Il nuovo volume, che fa parte della trilogia dell'Angst, riprende da dove si è concluso 'Il cadavere dimenticato', il suo primo romanzo. "Il romanzo inizia a Torino ma si sposta quasi subito a Bordighera" - svela Luca Albanese che ha vissuto a Bordighera per trent'anni per poi trasferirsi a Latina - "La storia riprende da dove si è concluso 'Il cadavere dimenticato' nell'agosto del 1960. Oltre a Bordighera si parlerà anche di Seborga, fino ad arrivare addirittura a Gerusalemme. Nelle ultime pagine de 'La verità sepolta' vi è un QR Code da cui potrà ascoltare anche una playlist delle canzoni più ascoltate nell'agosto del 1960, mese in cui è ambientata la storia".

La trama catapulterà i lettori nell'agosto del 1960. "Se nel primo romanzo abbiamo visto la Bordighera di fine ottocento, in questo secondo la vedremo negli anni '60, durante un altro periodo di splendore. Cesare Giano, famoso scrittore, torna, infatti, a Bordighera dopo sessantadue anni e incontra Filippo Dupont, commissario di Torino che sta indagando su alcuni misteriosi omicidi avvenuti nel capoluogo piemontese e che lo hanno portato in riviera" - dice lo scrittore parlando della trama del suo nuovo romanzo - "Un misterioso messaggio in latino porterà i due a indagare su una misteriosa reliquia, a loro si unirà un giovane parroco sudamericano di Bordighera".

Di professione è un cuoco ma Luca ama leggere e scrivere. "Mi sono svegliato una mattina alle quattro e ho cominciato a scrivere il prologo, poi il resto è venuto da solo" - racconta l'autore parlando di come gli è venuta l'ispirazione per scrivere il romanzo - "Ho impiegato circa un anno e mezzo per completarlo e ora sto scrivendo il terzo romanzo che sarà sempre ambientato a Bordighera e si svilupperà in una doppia indagine, nel 1982 e nel 2017. I protagonisti indagheranno sullo stesso caso ma in due lassi temporali diversi. Una bella sfida. Infine, si scoprirà chi è la misteriosa donna in nero che appare nei due precedenti romanzi".

Lo scrittore, dal 6 al 10 dicembre, ha partecipato alla fiera Più libri più liberi a Roma dove ha presentato in anteprima il suo nuovo capolavoro. "È stata un'esperienza molto interessante, ho incontrato diverse lettrici e lettori, ho firmato copie e ho parlato di Bordighera" - commenta Albanese - "Sono felice di far conoscere la nostra cittadina a più persone possibili e devo dire che molte persone mi hanno confessato che dopo la lettura de 'Il cadavere dimenticato' hanno fatto un pensierino sul venire a visitare i luoghi del romanzo".

Albanese, il prossimo anno, tornerà a Bordighera. "Sarò a Bordighera dal 2 al 6 gennaio e penso di organizzare dei firmacopie da Amico Libro e alla Mondadori per poter incontrare i lettori" - svela lo scrittore - "Per quanto riguarda le presentazioni inizierò da Latina dove vivo e quest'estate farò diverse presentazioni in Liguria, Bordighera in primis".