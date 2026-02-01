Meno code all’Urp di Sanremo: la spinta digitale dimezza i contatti e cambia il rapporto tra cittadini e Comune

La digitalizzazione sta entrando sempre più nella testa dei cittadini, e di conseguenza nelle pratiche d'uso per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Lo si evince dai dati 2025 raccolti dall'Urp del Comune di Sanremo (sportello fisico aperto a tutti), in particolare dalla sensibile diminuzione dei contatti rispetto al biennio precedente: 15.363 in totale, quasi la metà di quelli registrati nel 2023 (29.069) e 2024 (29.100). Da rilevare, però, che l'ultimo conteggio non tiene conto delle istanze relative ai parcheggi (in prevalenza per difficoltà legate alle varie tipologie di abbonamenti); iscrizione, variazione o cancellazione per la Tari; dichiarazione di residenza; richieste degli artisti di strada per mettersi in regola con le esibizioni (ma dal 15 ottobre è attivo il sistema digitale Openstage, nel solco di un nuovo regolamento). In tutto 820 contatti che, se sommati agli altri, non spostano comunque la forte tendenza al ribasso nel rivolgersi all'ufficio ubicato al piano terra del Palafiori, da poche settimane trasferitosi in spazi più ampi sul lato opposto della struttura polivalente in corso Garibaldi.

Dall'Ufficio relazioni pubbliche spiegano che l'introduzione di Spid e Cie (la carta d'identità elettronica) ha sensibilmente modificato le necessità dei cittadini di accostarsi ai servizi comunali, consentendo di risolvere molte procedure in autonomia. Ciò vale, ovviamente, anche per i contatti con altri enti e società di servizi (Enel, Rivieracqua, Amaie Energia ecc.), tenendo pure conto della possibilità di interagire attraverso appositi numeri verdi telefonici. Lo stesso Urp, quando possibile, interviene a monte risolvendo situazioni prima che si trasformino in formali segnalazioni.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che molti preferiscono evidenziare problemi e sollecitare risposte tramite social media e canali d'informazione on line, considerandola una via più breve e d'immediato impatto. Tuttavia, l'Urp si conferma un importante mezzo d'interlocuzione tra cittadino e amministrazione, utilizzato in maggioranza dagli over 50, garantendo l'inoltro di segnalazioni e richieste ai vari settori comunali chiamati in causa e (soprattutto) una risposta. Per regolamento, deve comunicare l'esito delle istanze entro 30 giorni, utilizzando lo stesso mezzo da cui partono. Può accadere che si vada oltre il termine in questione, per criticità non superabili in tempi brevi, ma una risposta arriva sempre in virtù del monitoraggio delle pratiche.

I temi più toccati dai cittadini sono la viabilità (buche, asfalti da rifare, marciapiedi “trappole”, abbattimento di barriere architettoniche, parcheggio selvaggio, lampioni da riattivare); i rifiuti, la cui gestione fa capo ad Amaie Energia (abbandono senza rispetto delle regole, pulizia di strade e piazze, isole ecologiche, fino alla proliferazione dei topi); il verde pubblico e in alcune circostanze anche di aree private (potature, radici che sollevano pavimentazioni stradali, lotta alla processionaria ecc.); problematiche e informazioni legate alle utenze idriche (da girare a Rivieracqua); contatti che interessano la polizia locale e altro ancora.

La maggior parte delle segnalazioni arriva attraverso il portale del Comune o all'indirizzo di posta elettronica urp@comunedisanremo.it. Gli anziani, meno avvezzi all'uso dei sistemi digitali, preferiscono telefonare ai numeri diretti 0184/580421-422-368-675. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, anche nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, come gli altri uffici di Palazzo Bellevue. E' anche il luogo dove i giovani possono trovare ascolto e informazioni su tematiche specifiche come tempo libero, sport, volontariato, turismo e cultura.