Taggia punta alla Bandiera Blu 2026: approvato il Piano di azione per la sostenibilità su mobilità, ambiente e clima

Il Comune di Taggia ha approvato il Piano di Azione per la Sostenibilità 2026–2028, documento strategico richiesto dal programma internazionale Bandiera Blu che definisce in modo puntuale gli interventi ambientali, sociali ed economici che l’amministrazione si impegna a realizzare nel prossimo triennio. Il piano rappresenta uno dei passaggi chiave per la candidatura alla Bandiera Blu 2026 e fotografa una strategia articolata che tocca mobilità, rigenerazione urbana, tutela degli ecosistemi terrestri e marini e contrasto ai cambiamenti climatici.

Il documento si inserisce nel quadro europeo del Green Deal e degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e individua cinque assi prioritari su cui concentrare le politiche locali: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta al cambiamento climatico. Per ciascun ambito vengono descritte azioni concrete, indicatori di monitoraggio e una scansione temporale che copre il periodo 2026–2027–2028.

Sul fronte della mobilità sostenibile, il piano mette al centro il rafforzamento delle infrastrutture ciclabili e la valorizzazione della ciclovia della Riviera dei Fiori e della pista ciclopedonale fluviale lungo il torrente Argentina, con interventi di riqualificazione delle aree verdi e di messa in sicurezza. È prevista l’attivazione di un servizio di bike sharing in collaborazione con gli altri Comuni della ciclovia, l’installazione di nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e il rinnovo delle zone a traffico limitato sul lungomare e in via Queirolo, con l’obiettivo di ridurre emissioni, traffico e inquinamento urbano.

Il capitolo dedicato a città e comunità sostenibili affronta in modo integrato temi energetici, ambientali e sociali. Il Comune punta alla costituzione di una comunità energetica insieme ai Comuni della cabina primaria della valle Argentina, al potenziamento degli impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e a interventi di efficientamento energetico su scuole ed edifici comunali. Ampio spazio è dedicato anche alla gestione dei rifiuti, con l’implementazione di isole ecologiche informatizzate e il mantenimento di livelli elevati di raccolta differenziata, oltre a progetti di riqualificazione urbana che interessano il centro storico di Taggia, la passeggiata di ponente e l’area di Arma, dove è prevista la realizzazione di un nuovo parco urbano accanto alla pista ciclabile.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela degli ecosistemi terrestri, con interventi di forestazione, aumento delle superfici verdi e abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto lungo la passeggiata di ponente. Il piano prevede anche attività strutturate di educazione ambientale e informazione, in continuità con i progetti Eco-Schools già attivi nelle scuole primarie del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e giovani sui temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Per quanto riguarda la vita sott’acqua, il Comune conferma il buon livello di qualità delle acque di balneazione e concentra le azioni sulla prevenzione dell’inquinamento marino. Sono previste iniziative di pulizia di spiagge, fondali e aree fluviali, progetti di tutela della biodiversità marina, come quelli dedicati alla tartaruga caretta caretta, e il rafforzamento delle politiche “plastic free” sulle spiagge, con ordinanze che limitano l’uso e la vendita di materiali plastici. Il piano include anche attività di controllo sugli scarichi e azioni di sensibilizzazione rivolte a cittadini e associazioni.

Il quinto asse riguarda la lotta al cambiamento climatico, affrontata attraverso interventi di rigenerazione urbana, riduzione del consumo di suolo e opere di protezione idraulica. Tra i progetti principali figurano la riqualificazione di vie e giardini urbani, nuovi interventi di messa in sicurezza idrogeologica ad Arma di Taggia e la piantumazione di circa 320 nuove alberature lungo la pista ciclabile fluviale, pensate per mitigare le isole di calore e migliorare il microclima urbano.

Il Piano di Azione per la Sostenibilità definisce anche un sistema di monitoraggio basato su indicatori di performance, che consentirà di verificare anno dopo anno lo stato di avanzamento degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi. Un’impostazione che risponde alle richieste della FEE e che punta a integrare in modo trasversale le politiche comunali, superando una logica di interventi frammentati.

Con questo documento il Comune di Taggia mette nero su bianco una strategia ambientale di medio periodo, legando la candidatura alla Bandiera Blu 2026 a un percorso strutturato di transizione ecologica. Ora il piano passa alla fase attuativa e di monitoraggio, da cui dipenderanno non solo il riconoscimento della Bandiera Blu, ma anche l’impatto concreto delle politiche di sostenibilità sulla qualità della vita del territorio.