Esce "La verità sepolta", a Bordighera firmacopie con Luca Albanese (Foto e video)

A Bordighera firmacopie con Luca Albanese in occasione dell'uscita del suo ultimo libro: "La verità sepolta", il secondo volume della trilogia dell'Angst.

Lo scrittore è tornato nella città delle palme dove, ieri pomeriggio, accolto dalle libraie del Mondadori Bookstore Donatella ed Emanuela, ha firmato le copie del suo nuovo romanzo che è il proseguo de “Il cadavere dimenticato”. "La storia riprende da dove si è concluso 'Il cadavere dimenticato'" - svela lo scrittore che ha vissuto a Bordighera per trent'anni prima di trasferirsi a Latina - "Il romanzo inizia a Torino ma si sposta quasi subito a Bordighera e si parlerà anche di Seborga. Nelle ultime pagine de 'La verità sepolta' vi è anche un QR Code da cui si potrà ascoltare anche una playlist delle canzoni più ascoltate nell'agosto del 1960, mese in cui è ambientata la storia".

Fan dello scrittore, nato a Sanremo, e amanti dei suoi libri hanno così potuto incontrare l'autore e farsi firmare con dedica l'atteso romanzo. "Sto scrivendo il terzo romanzo che sarà sempre ambientato a Bordighera e si svilupperà in una doppia indagine, nel 1982 e nel 2017" - fa sapere Albanese che oggi, fino alle 19, sarà nella libreria Amico Libro a Bordighera per un'ulteriore firmacopie - "Sono felice di far conoscere Bordighera a più persone possibili e devo dire che molte persone mi hanno confessato che dopo la lettura de 'Il cadavere dimenticato' hanno fatto un pensierino sul venire a visitare i luoghi del romanzo".