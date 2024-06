Sanremo: con 765 iscritti numeri da record alla ‘Run for the whales’ 2024. La classifica (foto)

Si è chiusa con un record di iscritti la Run for the Whales, che ieri sera ha animato la pista ciclopedonale del ponente ligure ed il campo di atletica di Sanremo. Sono stati infatti 765 gli iscritti in totale alle tre gare in programma: mezza maratona (Fidal), 10 Km non competitiva e Family Run (circa 3 Km). Una manifestazione che ha portato in riviera tantissimi podisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero per una giornata di sport, spettacolo e divertimento all’aria aperta.

La Half Marathon è partita da San Lorenzo al Mare e ha interessato (attraverseranno i Comuni di San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. La 10 Km ha interessato la pista ciclabile, fino quasi all’inizio di Tre Ponti dove era posto il giro di boa. Per corso simile, su unos viluppo di circa 3 Km, anche la Family Run. Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

Di rilievo tecnico anche i risultati cronometrici.

Mezza Maratona (379 iscritti)

Classifica Maschile:

1) Patrick Francia - Atl. Reggio in 1h10’56”

2) Julien Gueydon - Francia (+ 0’07”)

3) Carlo Cangiano - Cambiaso Risso Running Team Genova (+4’10”)

Classifica Femminile:

1) Giulia Sommi – CUS Pro Patria Milano in 1h22’27”

2) Laura Restagno – Atl. Mondovì (+0’20”)

3) Bianca Frasso – Runaway Milano (+3’35”)

10 Km (294 iscritti)

Classifica Maschile:

1) Alessandro Castagnino in 34’09”

2) Mickael Bontemps (+1’17”)

3) Giovanni Tornielli (+1’55”)

Classifica Femminile:

1) Silvia Nunnari in 40’45”

2) Laila Hero (+1’09”)

3) Mathilde Joly (+1’59”)

Family Run (92 iscritti)

Classifica Maschile:

1) Nicolò Romeo

2) Teo Castellar Duque Estrada

3) Sebastian Garziano

Classifica Femminile:

1) Greta Pedemonte

2) Ilaria Suppa

3) Elena Del Vecchio

Di prestigio nella mezza maratona la vittoria di Giulia Sommi, campionessa italiana di maratona nel 2022 e medaglia di bronzo nel 2024. Le classifiche complete sono scaricabili sul sito www.cronoimperia.it mentre a breve sulla pafina Facebook della Run for the Whales saranno disponibili gratuitamente le fotografie delle gare. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore del Comune di Sanremo Silvana Ormea ed il delegato del CONI di Imperia Alessandro Zunino. “La grande partecipazione degli appassionati dello sport e degli iscritti sigla l’importanza di una manifestazione come Run for the Whales che attraversa molte perle del Ponente – ha detto Alessandro Piana - Un evento che genera un indotto positivo per una serie di Comuni sia sul fronte economico che su quello della valorizzazione delle bellezze del territorio”. Alla partenza della mezza maratona era invece presente il sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese.

La zona di arrivo è stata animata da un concerto di musica dal vivo, a cura del gruppo “Lost in Blues”, che si è esibito a Pian di Poma subito dopo la cerimonia di premiazione.

SOCIAL REALITY

Risultati ottenuti anche per I quattro atleti che quest’anno hanno partecipato al Social Reality della Sanremo Marathon, sotto la guida di uno staff composto dal tecnico (Roberto Giacopelli), un nutrizionista (Matteo Rondelli dello staff di Stefano Beschi) ed un mental coach (Cesare Zanotto). Alla mezza maratona hanno partecipato Alessandro Pizzi (Milano) e Magda Sabbatino (Nizza), mentre nella 10 Km erano in gara Chiara Fossati (Sanremo) e Barbara Ribolla (Paratico-Brescia). Il loro percorso di avvicinamento alla gara è stato vissuto sulla rete, tramite la pubblicazione di foto e video sui social della Run for the Whales: Facebook (@runforthewhales) e Instagram (sanremo.marathon). Prossimamente verranno lanciate le candidature per il nuovo Social Reality in vista della Sanremo Marathon in programma il 1 dicembre 2024.

PLOGGING CHALLENGE

La mattinata di ieri si era aperta con la prima Plogging Challenge della Run for the Whales organizzata dal Comitato Sanremo Marathon in collaborazione con l’associazione I Deplasticati e l’intervento anche di alcuni volontari della BioDesign FoundaIon. Questo evento ha fatto parte del progetto "Sportivi per Natura in Riviera", il progetto che ha vinto il bando promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo, che vuole coniugare l'importanza della tutela dell'ambiente con i benefici dell'attività sportiva.