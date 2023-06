Vernante e la GdF piangono Michele Pellegrino morto a Ventimiglia, avvolto nel Tricolore e portato dai colleghi

Commozione e dolore, oggi a Vernante, per l’ultimo saluto a Michele Pellegrino , il 37enne finanziere del nucleo SAGF, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, tragicamente morto in un drammatico incidente sulle alture di Ventimiglia assieme ad altri due uomini, funzionari dell’Istituto geografico militare, Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini.

Tanti colleghi in divisa e tutta la comunità di Vernante per l’ultimo saluto a 'Pelle'. Professionista generoso e preparato, era soprattutto un ragazzo legatissimo al suo paese e alle sue radici vernantine.

Michele aveva due anime. Quella del professionista competente e preparato, sempre in prima linea negli interventi di soccorso più estremi e pericolosi, riferimento anche per la Scuola alpina delle Fiamme Gialle, dalla quale aveva ricevuto un encomio solenne per l’intervento a Rigopiano nel 2017, quando si distinse per coraggio e capacità tecniche di altissimo profilo.