Imperia: Festa di San Giovanni ad Oneglia, nella seconda serata superato brillantemente anche l’effetto “Nazionale”

Superato anche l’effetto “Nazionale”. Uno dei timori che teneva in apprensione i componenti del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, organizzatori della 44esima edizione della tradizionale Festa in corso di svolgimento sulla banchina Oceanica Aicardi, alla radice del molo corto di Oneglia, era che lo svolgimento delle gare del campionato europeo di calcio –in particolar modo quelle che avrebbero vista coinvolta la Nazionale azzurra– potesse influire negativamente sulla presenza di pubblico.

Tutt’altro. Ieri sera, nel corso della seconda delle dodici serate programmate sono stati moltissimi coloro che hanno preso parte alle iniziative proposte.

Da chi ha voluto guastare i piatti della tradizione proposti dai valenti chef di Ineja Food, a coloro che hanno partecipato, presso la tenda della cultura, al monologo di L. De Flaviis, tratto da Cicatrici, uno dei momenti salienti del “Le MusE Festival al femminile 2024 organizzato in collaborazione con Amnesty Italia e VivImperia.

Presso la tenda della cultura è stato intanto allestita la mostra espositiva “Memorie e testimonianze della Festa”, mentre presso l’area intrattenimento si registra fermento da parte dei bimbi desiderosi, soprattutto, di cimentarsi nella caratteristica e sempre impegnativa “Pesca alla Zucchetta”.

Apprezzata (proseguirà anche oggi e nei prossimi giorni) l’accoglienza agli ospiti della Festa proposta all’ingresso dei padiglioni dal quartetto d’archi “Note Libere” che hanno proposto e proporranno un programma vario che spazia dai brani di musica “colta”, come le quattro stagioni di Vivaldi, a brani contemporanei, arrangiamenti di canzoni e “ballabili”.

Grande interesse riserva l’area sportiva. Ieri erano presenti, per un’esibizione, gli atleti dell’Imperia Rugby. Oggi tocca alla società di Petanque di Pontedassio.

L’area spettacoli è una delle più praticate. Applausi a scena aperta ieri per la rappresentazione proposta da Natalino Trincheri con “Chelli du Gumbu de Chichen”. Tanta la musica: da quella proposta da DJ Junior Biscochito, sino a “Dance Show”, esibizione di ballo sportivo proposto dall’Imperia Dance di Debora Paba e la “Tropical Beck’s” dimostrazione della scuola Salsa Creativa del maestro R. Amoretti.

Oggi, domenica 16 giugno, l’area spettacoli si appresta ad accogliere, alle ore 21, l’orchestra “Sorrisi e Musica” e, alle ore 22,30, le esibizioni di ballo liscio e danze standard della scuola Studio Danze Imperia dei maestri S. Tarasco e A. Anastasia.

Sempre oggi, in programma, in mattinata, la gara di pesca riservata alla categoria “Pierini” organizzata dalla ASNO e, alle 18, presso la tenda cultura, la presentazione, da parte di F. Vatteone, del libro “Anno dopo anno, Imperia una città in cammino” di A. Gaibisso Dominici e BM Gandolfo Donatiello.

Qui di seguito il programma odierno e quello di domani

domenica 16 giugno

ore 09.00: gara di pesca con canna da riva categoria Pierini, ritrovo molo lungo Oneglia, a cura asd ASNO (iscrizione gratuita e premi per tutti i partecipanti)

ore 18.00: presentazione del libro “Anno dopo anno, Imperia una città in cammino” di A. Gaibisso Dominici e BM Gandolfo Donatiello, presenta F. Vatteone (tenda cultura)

ore 18.30: attività ludico-sportive proposte dall’asd Petanque Pontedassio (spazio sport)

ore 19.00: mostra espositiva “memorie e testimonianze della festa” (tenda cultura) accoglienza musicale quartetto d’archi orchestra Note Libere (entrata festa)

ore 20.00: esibizioni di ballo liscio e danze standard della scuola Studio Danze Imperia dei maestri S. Tarasco e A. Anastasia (area spettacoli)

ore 21.00: serata musicale e danzante con l’orchestra “Sorrisi e Musica”

ore 22.30: esibizioni di ballo liscio e danze standard della scuola Studio Danze Imperia, a seguire ballo libero (area spettacoli)

lunedì 17 giugno

ore 16.00: Le MusE Festival, laboratorio di poesia sul tema della violenza, proposto da Daniela Mencarelli Hofman (sede Auser, salita Frati Minimi 3)

ore 18.30: incontro con Natalino Trincheri e le associazioni “U Caso Novu” e “Amici di Bellissimi Dolcedo”, tema a suchetta da san giuvanin (tenda cultura)

ore 19.00: accoglienza musicale quartetto d’archi orchestra Note Libere (entrata festa) mostra espositiva “memorie e testimonianze della festa” (tenda cultura) attività ludico-sportive presentate dall’asd Pallamano San Camillo (spazio sport)

ore 20.,00: “Pirates Circus” spettacolo per giovanissimi e famiglie a cura della FEM Spettacoli (area festa)

ore 20.30: animazione musicale, liscio e balli di gruppo con dj Tex (area spettacoli) nel corso della serata “dance show” con la partecipazione delle scuole Imperi Dance, Imperia Ballet School ed Energy Dance, affiliate CSEN Imperia (area spettacoli)