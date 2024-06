Entroterra, escursione gratuita alla scoperta delle storiche chiese di Pigna (Foto)

Un'escursione gratuita alla scoperta delle storiche chiese di Pigna verrà organizzata il 30 giugno.

'Pigna e le sue chiese' è proposta dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, da Italia Nostra sezione Ponente Ligure, dall'Us Pignese e da l'Odv La bambina che danza con le api per promuovere e far conoscere il territorio. "Il ritrovo sarà alle 9.30 al parcheggio dietro la pasticceria" - fanno sapere gli organizzatori - "Partendo dal suggestivo ponte romanico di via San Rocco percorreremo l'antica via di collegamento con la costa per visitare le storiche chiese di Pigna. Tra queste ammireremo la splendida San Bernardo con gli affreschi del Canavesio per poi arrivare alla parrocchiale di San Michele".

Un'occasione unica per ammirare le chiese che circondano il paese dell'alta val Nervia insieme a una guida ambientale escursionistica Laura Rebaudo. "L'escursione durerà circa due ore. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portarsi acqua" - dice Laura Rebaudo - "La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione entro il 28 giugno al numero 342 5624640. E' stato pensato di organizzare anche un pranzo facoltativo, per chi desidera fermarsi a Pigna, dalle Ciuette dove si potranno gustare prodotti del territorio e presidi Slow Food a un prezzo calmierato".