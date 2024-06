Il patron dell'Ariston Walter Vacchino vince a Napoli il premio 'Malafemmena' 2024

Walter Vacchino, proprietario del teatro Ariston di Sanremo insieme alla sorella Carla, ha ricevuto il Premio 'Malafemmena' 2024 a Napoli per il suo libro “Ariston. La scatola magica di Sanremo” scritto insieme a Luca Ammirati e pubblicato da Salani. Ideato e curato dalla giornalista Barbara Carere con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e giunto quest’anno alla XX edizione, il Malafemmena è l’unico premio dedicato al grande Totò riconosciuto dalla famiglia De Curtis, a partire proprio da Liliana De Curtis, figlia dell’indimenticato artista napoletano.

Il riconoscimento è stato consegnato a Vacchino nel corso di una serata di gala svoltasi negli spazi del Gold Tower Lifestyle Hotel, condotta da Barbara Carere e da Max Giannini, speaker di Radio Kiss Kiss. Tra gli altri premiati figurano il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il rapper Moreno, il cantante AKA 7even, gli Audio 2, alcune attrici della fortunata serie “Mare fuori”, oltre che personalità di spicco provenienti dal mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria, della medicina, del cinema e della moda.

Continuano dunque gli apprezzamenti di critica e lettori a livello nazionale per “Ariston. La scatola magica di Sanremo”, il libro che racconta più di sessant’anni di spettacolo svelando storie e segreti del teatro più famoso d’Italia, scritto da Walter Vacchino insieme a Luca Ammirati, scrittore e responsabile della sala stampa dell’Ariston. Uscito nelle librerie a gennaio, dopo la prima tenutasi proprio al teatro Ariston, il volume è stato presentato a Firenze in un incontro condotto dal neo direttore artistico del Festival Carlo Conti, a Milano alla presenza del Maestro Peppe Vessicchio, a Fontanafredda presso la Fondazione Mirafiore insieme a Oscar Farinetti e Al Bano, a Torino sia nelle stanze delle Gallerie d’Italia sia al Salone Internazionale del Libro, nel centro produzione Rai di Napoli su invito del direttore Antonio Parlati, oltre che durante il Festival di Sanremo in tutte le principali trasmissioni Rai di approfondimento della manifestazione, da “Uno Mattina” a “I Fatti Vostri”, passando per “La volta buona” di Caterina Balivo e “Milleeunlibro: Scrittori in tv” di Gigi Marzullo. Queste sono solo alcune delle tappe di un ampissimo tour di presentazioni che andrà avanti in tutta Italia anche nei prossimi mesi.