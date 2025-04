Poeta, scrittore e influencer: a Ventimiglia incontro con Davide Avolio

Scrittore, poeta e influencer letterario di grande rilievo che sta rivoluzionando il modo di avvicinare i giovani alla cultura e alla scrittura moderna. Al teatro comunale di Ventimiglia, l'11 aprile alle 18, verrà proposto un incontro con Davide Avolio.

Appassionato di poesia, ha saputo trasmettere il suo amore per la letteratura in chiave social, conquistando un pubblico vasto e affezionato grazie alla sua capacità di rendere la lettura accessibile e coinvolgente per le nuove generazioni. Con quasi 500mila follower su Instagram e una presenza attiva sui social media, Davide è uno dei volti emergenti nel panorama letterario italiano. Attraverso la sua attività, è, infatti, diventato una figura di riferimento per molti giovani appassionati di scrittura visto che riesce a unire la cultura tradizionale con le dinamiche della comunicazione digitale.

Avolio partecipa in tutta Italia, a incontri con circoli culturali, scuole superiori e università, dove è spesso invitato a parlare di letteratura, scrittura creativa e poesia. La sua capacità di relazionarsi con un pubblico giovane, unita alla sua vasta esperienza nel settore, lo rendono la figura ideale per incentivare l’interesse verso la cultura tra le fasce d’età più giovani, specialmente gli under 30. Grazie al suo stile fresco e coinvolgente, è, infatti, in grado di trasformare la lettura e la scrittura in attività dinamiche, utilizzando i social media come piattaforma per promuovere la passione per i libri e la poesia in modo moderno e accessibile. Questo tipo di comunicazione diretta e autentica è cruciale per attrarre l'attenzione dei giovani, spesso distanti dalla fruizione culturale tradizionale.

L’incontro, promosso da Mattia Berlanda e Riccardo Moio di RMB Studio in collaborazione con il comune di Ventimiglia, rappresenta, perciò, un’opportunità unica per scoprire il percorso di Avolio, il suo impatto nel panorama editoriale contemporaneo e il suo ruolo come ponte tra le nuove generazioni e il mondo della letteratura. "Oltre a occuparci di comunicazione e lavorare come azienda imprenditoriale sul territorio ci fa piacere portare nella nostra città dei punti di riferimento, come è Davide tra i giovani e il mondo della cultura e della letteratura" - dicono Mattia Berlanda e Riccardo Moio di RMB Studio.

Alla conclusione dell’incontro pubblico con l’autore de "I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno" seguirà un firma copie.