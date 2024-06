Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti detta la linea: “Prima il regolamento, poi i brani dei giovani e infine i big”

Da quando è stato scelto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, per Carlo Conti è iniziato il lungo conto alla rovescia verso la prima puntata dell’edizione 2025 della kermesse. E anche la conferenza stampa per la presentazione del Tim Summer Hits (che vedrà Conti alla conduzione insieme ad Andrea Delogu) è stata l’occasione per fare il punto con il conduttore in ottica sanremese.

Per il suo ritorno a Sanremo, Conti partirà dai pilastri dell’organizzazione del Festival: “Prima il regolamento, poi l’ascolto delle nuove proposte e infine i big - ha detto durante la conferenza stampa - dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale. Per ultima cosa sceglieremo le persone che staranno insieme a me a condurre. Prima il regolamento e i nuovi artisti, poi tutto il resto”.



In merito alla possibilità di invitare qualche artista, Conti ha commentato: “Per me vengono prima i brani e poi gli inviti”. Stessa linea di Amadeus, quindi.

Per seguire le vicende sanremesi, Carlo Conti ha anche spostato la sua residenza da Roma a Firenze, per stare più vicino alla famiglia, ma anche per avvicinarsi alla Città dei Fiori. “Preoccupato del lavoro da fare per Sanremo? - ha aggiunto Conti - meno delle scorse edizioni che ho diretto”.