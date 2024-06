Con la vittoria del Gruppo Calcio Milano e Nobis Torino concluso il Torneo internazionale Old Stars Sanremo

Il Gruppo Calcio Milano nella competizione per Over 50 e il Nobis Torino in quella per Over 60 sono le due formazioni vincitrici nel Torneo internazionale Old Stars Sanremo calcio veterani che si è concluso oggi dopo tre giorni di sfide al Comunale, al soprastante campo Grammatica e a Pian di Poma.



Nella finalissima Over 50 il Calcio Milano ha superato per 1-0 lo Zurigo dell'ex nazionale jugoslavo Skoro, che ha giocato anche in serie A nel Torino. In quella Over 60, il Nobis ha battutoper 3-0 il PFC Torino. Le due competizioni hanno visto in lizza otto squadre ciascuna. Per gli Old Stars Sanremo (sesti nell'Over 50, che ha visto in campo anche il presidente della Sanremese Alessandro Masu, e settimi nell'Over 60, dove era presente anche la squadra mista Sanremo-Genova che è giunta sesta) la soddisfazione di aver gestito con successo un torneo ormai ventennale che si è svolto con agonismo ma anche correttezza e sportività, pur con inevitabili momenti "caldi" nelle sfide più accese. Alla fine, premiazioni - condotte dal presidente Old Stars Claudio Muià e dal mister Tiziano Brizio - e sorrisi per tutti.