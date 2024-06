Ospedaletti: grande partecipazione alla quarta edizione di “Tutti in Pista. Corri con Me”

Grande adesione a Ospedaletti per la quarta edizione di “Tutti in Pista. Corri con Me”, manifestazione di sport e inclusione sociale organizzata da U Descu Spiaretè, Polisportiva IntegrAbili e Spes con il patrocinio del Comune di Ospedaletti e della Fidapa e l'assistenza sanitaria della Croce Rossa Ospedaletti.

Il ritrovo era fissato per le 9 a La Piccola per la successiva partenza. Le associazioni coinvolte hanno collaborato per una manifestazione sportiva che è anche occasione di aggregazione e condivisione. Un evento aperto a tutti, di ogni età e abilità, per dimostrare che lo sport è un grande strumento di inclusione sociale.

Al termine della manifestazione U Descu Spiaretè ha assicurato il pranzo a tutti i partecipanti.