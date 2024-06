Ceriana: un'estate ricca di eventi, cultura e tradizione!

Ceriana si prepara ad un'estate indimenticabile all'insegna dell'intrattenimento, della cultura e della riscoperta del territorio. Il nuovo calendario eventi "Estate 2024", presentato dalla rinnovata amministrazione comunale, offre un programma ricco di proposte per tutti i gusti, pensato per valorizzare le tradizioni locali e accogliere nuovi visitatori.

Il Presidente del Comitato Festeggiamenti di Ceriana, Matteo Lupi, sottolinea con particolare entusiasmo due degli appuntamenti di punta del calendario estivo:

La 26° edizione del Festival Internazionale Musiche della Terra (30 luglio - 1° agosto): un'edizione imperdibile di questo festival rinomato a livello internazionale, che porterà a Ceriana le melodie più suggestive da ogni angolo del pianeta.

"L'Artesospesa" (dal 20 luglio): un'innovativa mostra di arte a cielo aperto che trasformerà il borgo medievale di Ceriana in una suggestiva galleria diffusa, con opere che fluttuano tra i vicoli e le piazze. Un evento speciale è previsto per l'inaugurazione il 20 luglio.

“ Con Artesospesa – dichiara Lupi - l’affascinante centro storico medievale di Ceriana proporrà una mostra di arte open air con opere fluttuanti nei suggestivi carruggi. La mostra collettiva raccoglie artisti residenti a Ceriana oltre ad artisti internazionali. Lungo il percorso saranno “sospese” le opere d’arte dei più svariati artisti: un grande contributo è stato dato dal Fotocub Riviera dei Fiori e dagli Allievi dell’Accademia Balbo di Bordighera”.

Come tradizione spetterà alla Banda Musicale di Ceriana l’onore di inaugurare gli eventi estivi con l’atteso concerto di San Pietro e Paolo, fissato in piazza Marconi alle ore 21,15 di Domenica 30 giugno.

Il Maestro e Direttore Angelo Caviglia delizierà il pubblico con un programma musicale che spazia dalla musica classica al tributo a Fabrizio De Andrè.

Tra i brani in programma:

Valzer n. 2 di Shostakovich: un'opera immortale del celebre compositore russo.

"Epopea cavalleresca" di Mangani: un brano sinfonico ricco di pathos ed evocazione.

Preludio dell'Attila di Verdi: un'anticipazione vibrante della celebre opera verdiana.

Pot-pourri di brani di Fabrizio De Andrè: un omaggio commovente al cantautore genovese nel 25° anniversario della sua scomparsa.

Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica di tutti i generi!

Musica e sapori per l'estate di Ceriana: Puccini, Battisti e la Sagra della Bruschetta

Un omaggio a Puccini in occasione delle celebrazioni dedicate al Maestro. Un brano del celebre compositore italiano sarà eseguito durante l'estate, a testimonianza della ricca tradizione lirica del nostro Paese.

Sabato 6 luglio:

Apericena in piazza: un momento conviviale per gustare un aperitivo in compagnia prima del concerto.

Concerto dei "Nuovi Solidi e dell'orchestra Note Libere": un grande omaggio musicale a Lucio Battisti, uno dei cantautori più amati d'Italia.

Sabato 13 luglio:

Sagra della Bruschetta: la prima sagra gastronomica dell'estate a Ceriana, con la possibilità di gustare la tipica bruschetta accompagnata da musica dal vivo. Un'occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina e della convivialità.

Un'estate all'insegna della musica, del gusto e della tradizione a Ceriana!

Agosto a Ceriana è un mese ricco di sapori e tradizione, con due appuntamenti da non perdere:

Sabato 3 agosto: la Sagra del Bernardun, un'occasione per gustare il tipico piatto a base di carne di bovino e patate, accompagnato da musica, balli e divertimento.

Sabato 17 e domenica 18 agosto: la Sagra della Salsiccia, un omaggio a questo prodotto tipico locale, con degustazioni, stand gastronomici e animazione per le vie del paese.

Due sagre imperdibili per gli amanti della buona cucina e della cultura gastronomica locale!

Il Sindaco Caviglia invita tutti a scoprire gli eventi estivi di Ceriana: un ringraziamento alle associazioni

"Avremo modo di parlarne e di annunciare nel dettaglio tutti gli eventi ai tanti amici della Riviera - dichiara il Sindaco Maurizio Caviglia - sono davvero lieto di aver elaborato un calendario estivo che, come sempre, saprà rispondere ai gusti e alle esigenze di tutti. Un sentito ringraziamento fin da ora alle associazioni che hanno collaborato con l'Amministrazione comunale per rendere vivo e ricco di eventi il nostro paese".

Gli eventi sono promossi dal Comune di Ceriana, assessorato al Turismo, dal Comitato Festeggiamenti per Ceriana, in collaborazione con le associazioni locali

Per ulteriori informazioni visitate il Sito o chiamate al 0184.551017