Esposizioni, musica e intrattenimento: tutto pronto a Ventimiglia per la Fiera di San Giuseppe (Foto)

Tutto pronto per la Fiera di San Giuseppe . Domenica prossima, il 6 aprile, il centro storico di Ventimiglia si trasformerà per accogliere l'attesa manifestazione commerciale, culturale ed enogastronomica che prevede mercatini, fattoria didattica, esposizioni, giochi e spettacoli itineranti.

L'evento, che era stato rimandato a causa del previsto maltempo, verrà proposto domenica dalle 9.30 alle 18. Il programma della giornata prevede attività per tutti, grandi e piccini, intrattenimento e tradizione. A partire dalle 10 si esibirà la Banda Musicale Città di Ventimiglia ma vi sarà anche musica itinerante per le vie del centro storico con la formazione Pulin & the Little Mice, l’arpista Claudia Murachelli, il complesso musicale a cura di Marco Gallo.

Una fattoria didattica con cavalli e pony animerà piazza Colletta ma sono previsti anche un convengo dell'I.c Biancheri con il professor Cristian Bonacini, il grande scivolo gonfiabile a cura di Family Friends, il Team Ceraolo asd in piazza delle Erbe, artisti, commercianti e hobbisti provenienti da tutta la regione, sbandieratori e musici del sestiere Ciassa, un'esposizione di opere ispirate all’artista Arcimboldo a cura della scuola dell’infanzia Regina Margherita, un'esposizione fotografica medievale di Arsì Elis e l'apertura delle chiese per scoprire il bellissimo centro storico.