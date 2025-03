Ventimiglia, nel centro storico torna la Fiera di San Giuseppe (Foto e video)

A Ventimiglia torna la Fiera di San Giuseppe. Domenica prossima, il 23 marzo, nel centro storico andrà in scena la seconda edizione della manifestazione commerciale, culturale ed enogastronomica.

"Ripristinare la fiera di San Giuseppe, che negli anni passati ha avuto successo, era un obiettivo strategico dal punto di vista turistico e commerciale" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Quello di Ventimiglia è il centro storico più grande della Liguria dopo Genova. Ci sono in programma attività, iniziative ed eventi per rendere il centro storico un luogo attrattivo secondo il flusso turistico che è in continua crescita. Ventimiglia ha visto un 18 per cento in più di pernottamenti. Un turismo di tipo internazionale che rientra in quella visione che ho voluto dare a Ventimiglia di città internazionale. Ventimiglia Alta in particolare quest'estate sarà al centro di un investimento importante: l'Agosto Medievale che quest'anno raggiunge i 50 anni. Anticipo che invierò una lettera a tutte le associazioni di Ventimiglia per chiedere il loro aiuto nella realizzazione di eventi collaterali che non andranno a snaturare l'Agosto Medievale ma andranno a preparare il turismo verso l'Agosto Medievale. Oggi non è solo la presentazione di un evento, dietro c'è una strategia volta a creare servizi per far scegliere Ventimiglia come meta estiva".

Dalle 10 fino alle 18 nella città alta si potranno trovare una fattoria didattica e un'area gioco per i più piccoli in piazza Colletta, un mercatino della Coldiretti Campagna Amica con prodotti locali in piazza della Cattedrale, un'esposizione artistica a San Francesco, un'esposizione collettiva in via Garibaldi e un mercatino dell'artigianato al Belvedere del Capo. "E' un evento nell'evento" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "E' una manifestazione commerciale ma anche culturale e turistica. Riproporre la fiera con queste caratteristiche non è facile, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e parteciperanno. In futuro vogliamo ampliare anche l'offerta scendendo fino alla Marina San Giuseppe. Quest'anno hanno aderito tante associazioni, le scuole e la banda. L'appuntamento è domenica alle 10 del mattino per l'inizio della manifestazione. Cerchiamo sempre vi valorizzare la tradizione, vi saranno, infatti, la fattoria didattica e i mercatini per pubblicizzare i nostri prodotti. Venerdì valuteremo se rinviare la manifestazione o no visto che è previsto maltempo per domenica. In caso le previsioni non ci permettessero di farla domenica, l'evento verrà rimandato ad aprile. Ringrazio chi per la prima volta si è messo in gioco, quest'anno ci sono, infatti, delle novità: una palestra e giochi gonfiabili".

Le vie del centro storico saranno, inoltre, animate dalla Banda Città di Ventimiglia e da spettacoli itineranti. "Un format che è stato creato dalla nostra amministrazione per ricordare le nostre tradizioni" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Un evento che mantiene la matrice commerciale. Ci sarà, infatti, il mercatino con prodotti Deco, tantissimo spazio è stato dato alle associazioni e all'arte, ospiteremo anche il debutto di una nuova associazione. Una fiera basata sulla tradizione veicolata anche attraverso i bambini, le scuole e il fondo antico della biblioteca. Sono felice che parteciperà di nuovo la Banda Città di Ventimiglia. Avremo pure il mercatino dell'antiquariato. Michele Maltempo con la sua camminata porterà alla scoperta delle vie del centro storico, Family Friends intratterranno i bambini con le loro iniziative mentre Marco Gallo proporrà una degustazione di vini per riscaldare l'atmosfera. L'arpista Claudia Morachelli e altre persone animeranno l'evento. Vi sarà, inoltre, una palestra all'aperto in piazza delle Erbe".