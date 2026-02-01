Liguria, il 2025 conferma il riscaldamento climatico: anno più caldo della norma e piogge a macchia di leopardo

Il 2025 è stato in Liguria un anno mediamente più caldo rispetto alla norma climatica, in piena continuità con il trend di riscaldamento osservato negli ultimi anni. È quanto emerge dal Rapporto climatico regionale basato sui dati della rete osservativa di Arpal e dei servizi Copernicus, che restituisce il quadro di una regione segnata da temperature elevate e da una forte variabilità delle precipitazioni.

La temperatura media regionale ha registrato un’anomalia positiva di +0,68 °C rispetto al periodo di riferimento. Pur senza superare il record del 2022, il 2025 si colloca comunque tra gli anni più caldi degli ultimi quindici anni. L’inverno è risultato particolarmente mite e piovoso, mentre l’estate è stata caratterizzata da due intense ondate di calore, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio e poi a metà agosto. Episodi che hanno fatto aumentare sensibilmente il numero di notti tropicali e di giornate con temperature massime oltre i 30 gradi.

Anomalie significative hanno interessato anche il Mar Ligure, con temperature superficiali superiori alla norma fino a +6 °C tra giugno e luglio e valori sotto costa prossimi ai 29–30 °C, condizioni che possono avere effetti rilevanti sugli ecosistemi marini e sull’intensità dei fenomeni meteorologici.

Sul fronte delle precipitazioni, il quadro è stato tutt’altro che uniforme. Il Centro-Levante ha registrato accumuli superiori alla media, soprattutto nella prima parte dell’anno e nel mese di novembre. Diversa la situazione nel Ponente, dove si sono alternate fasi piovose e periodi più secchi, con maggiori apporti in primavera, a luglio, settembre e dicembre. Giugno e parte di ottobre hanno invece fatto segnare deficit pluviometrici, legati alla persistente presenza dell’anticiclone subtropicale.

Nel complesso, le piogge annuali sono risultate prossime alla media sul Ponente e superiori alla norma sul Centro-Levante. Il 2025 è stato inoltre segnato da numerosi eventi di maltempo rilevanti, tra cui piogge intense, esondazioni, temporali autorigeneranti, trombe marine e una forte mareggiata tra il 23 e il 24 ottobre.

Dal punto di vista idrologico, gli indici di siccità e le portate dei fiumi indicano condizioni generalmente nella norma sulla maggior parte del territorio regionale. Permangono tuttavia situazioni più secche nell’estremo Ponente, a conferma di un equilibrio ancora fragile tra disponibilità idrica e cambiamenti climatici.

Il bilancio complessivo del 2025 rafforza dunque un messaggio chiaro: il riscaldamento climatico in Liguria non è più un’eccezione, ma una tendenza consolidata, con effetti sempre più evidenti su temperature, piogge ed eventi estremi.