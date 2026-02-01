Mercato immobiliare estero, la provincia di Imperia al vertice in Liguria con il 39% delle richieste

La provincia di Imperia si conferma nel 2025 come il principale polo di attrazione per gli acquirenti immobiliari stranieri in Liguria. Secondo l’ultimo report di Gate-away.com, portale specializzato nella compravendita di case da parte di clientela internazionale, il territorio imperiese concentra oltre il 39% delle richieste regionali, mantenendo il primato nonostante una lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Un dato che consolida il ruolo strategico della provincia nel mercato immobiliare estero e che riflette un cambiamento più ampio nelle preferenze degli acquirenti: meno attenzione per le località simbolo e maggiore interesse per aree percepite come autentiche, vivibili e sostenibili nel tempo. A rendere la provincia di Imperia particolarmente attrattiva sono una combinazione di elementi strutturali: il clima mite, la vicinanza con la Francia e valori immobiliari che, pur cresciuti negli ultimi anni, restano competitivi rispetto ad altre riviere europee. Non a caso, Imperia si colloca anche al settimo posto nella classifica nazionale delle province più richieste dagli acquirenti stranieri.

All’interno del territorio, non è solo la costa a trainare la domanda. Accanto a città note come Sanremo, Bordighera e Ventimiglia, cresce l’interesse per i borghi dell’entroterra, dove i prezzi più contenuti e la qualità della vita attirano una domanda internazionale sempre più selettiva. La Città dei fiori risulta la seconda meta più ricercata dagli acquirenti dietro a Urbe (Sv), pur registrando un calo nelle domande rispetto al 2024: è anche l'unica a vedere un trend negativo tra le prime con il capoluogo di provincia che vede un miglioramento addirittura del 33% rispetto allo scorso anno, collocandosi all'ottavo posto per richieste assolute. Ventimiglia, che è la quinta località più richiesta, vede invece un miglioramento del 14,21% mentre Bordighera (la settima) mantiene invece i numeri invariati.

Tra i comuni imperiesi più dinamici spiccano Ceriana e Perinaldo, che registrano crescite significative nelle richieste rispetto al 2024, attestandosi rispettivamente come la quarta e la nona località più attenzioante dagli stranieri. Ventimiglia mostra una dinamica positiva, sostenuta anche dalla posizione di confine, mentre Imperia città rafforza il proprio ruolo come alternativa equilibrata tra mare, servizi e accessibilità, con un aumento sensibile dell’interesse.

Sul fronte della provenienza, gli Stati Uniti restano il primo mercato, ma con un calo significativo rispetto all’anno precedente. Cresce invece il peso dei Paesi europei, in particolare Regno Unito, Francia e mercati nordici, segno di una domanda meno impulsiva e più orientata a progetti di medio-lungo periodo, come seconde case utilizzate a lungo o trasferimenti parziali.

Dal punto di vista delle tipologie, prevalgono gli appartamenti pronti all’uso, ma aumenta l’interesse per le case indipendenti, soprattutto nei comuni dell’entroterra. Il valore medio degli immobili richiesti in Liguria scende sotto i 440 mila euro, con una forte concentrazione delle domande nelle fasce di prezzo inferiori ai 250 mila euro.