Casinò di Sanremo, gennaio da record: quasi 19mila presenze, 164 super premi e incassi in crescita del 29%

Dopo l’ottimo bilancio di fine 2025 che ha dispensato vincite superiori a 5000 euro per un montepremi annuale di 14 milioni ai visitatori della Casa da Gioco, il mese di gennaio ha confermato il trend positivo.

Sono state 18.946 le presenze nelle sale ben superiori a quelle del gennaio 2025, attestando il grande interesse per le proposte di divertimento aziendali. Sold Out il nuovo torneo di Fair Roulette che si è disputato ieri 31 gennaio con il montepremi garantito di € 10.000. Una novità particolarmente gradita dagli appassionati, che hanno apprezzato la formula di gioco. Le iscrizioni sono state 32 il numero massimo consentito. I giocatori sono stati disposti su otto tavoli, quelli previsti dalla formula del torneo. Inoltre sono sempre più numerosi i pokeristi che si iscrivono anche ai tornei settimanali organizzati da TexApoker in attesa dei grandi eventi preparati per tutto l’arco dell’anno, che prevedono anche l’atteso WSOP di maggio.

In mese appena concluso ha premiato gli appassionati di slot machines che hanno centrato una serie vincente di super premi ben 164 (del valore superiore a € 5.000) per complessivi € 1,5 milioni. Una signora del Nord Italia in sala fumatori ha centrato il super premio della slot Mummy e ha totalizzato €39.000, puntando a partire da un centesimo di euro. La visitatrice era alla sua prima vacanza in Riviera e quindi ha festeggiato con particolare euforia “il bacio della fortuna”. Stessa soddisfazione per un appassionato di slot Online che ha centrato il jackpot da €37.000 alla macchina che celebra l’antica Grecia: Zeus. Il giorno più fortunato del mese è stato il primo gennaio. In sala slot sono stati totalizzati 12 super premi (del valore superiore a € 5.000) per complessivi €120.000. Non sono mancate le vincite ai tavoli dell’Hold’em poker dove il jackpot ha raggiunto quota € 27.000.

«Abbiamo iniziato il 2026, con l’obbiettivo di mantenere il trend positivo dell’anno appena concluso. E’ un grande impegno che onoriamo giorno dopo giorno, monitorando i risultati e cercando di consolidarli e se possibile di migliorarli. Siamo attenti alla risposta dei nostri clienti verso le tante iniziative proposte che rafforzano l’immagine aziendale, sempre tesa a dare una visione di gioco responsabile. Ricordiamo sempre in ogni forma di intrattenimento, che proponiamo nelle nostre sale e on line , l’importanza di giocare in modo responsabile e con misura. Tra le novità il torneo di Fair Roulette, il primo di una lunga serie che interesserà i Giochi Tradizionali Siamo ripartiti con entusiasmo e di questo ringrazio tutti coloro che ogni giorno si impegnano per la nostra azienda considerandola come una grande famiglia che lavora per sé e per tutta la città. Il Casino ha chiuso il primo mese dell’anno festeggiando a teatro il 29 gennaio il compleanno del Festival, ricordando le pagine più icone della kermesse canora e le canzoni più ascoltate. Una manifestazione che ha idealmente aperto per noi il periodo festivaliero tra i più importanti dell’anno per il flusso di visitatori e per la presenza dei nostri migliori clienti. Il Casinò tornerà al centro dell’evento canoro con il Dopofestival che verrà trasmesso dal nostro teatro, riaffermando un legame che continua da 76 anni», afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Tra i tanti eventi che hanno costellato il mese appena concluso si evidenza le affollate feste di Capodanno, il concerto del Primo dell’anno dell’Orchestra Sinfonica, le seguitissime rappresentazioni della stagione teatrale: “Indovina chi viene a cena” con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere e “Scomode verità e tre storie vere” con Giampaolo Morelli. I Martedì Letterari hanno proposto quattro eventi seguiti dal pubblico che ha gremito il teatro: l’appuntamento con l’astronauta Franco Malerba, l’incontro con lo scrittore Simone Bilardo, il ricordo di Alfredo Moreschi e la festa di compleanno del Casinò.

Il mese di gennaio si è chiuso con l’incasso di € 5,2 milioni con un incremento del 29 % rispetto allo stesso periodo del 2025.