"Il SAPPe Liguria esprime piena solidarietà alle Forze dell’Ordine per i gravi fatti avvenuti nella serata di ieri a Torino, nel corso degli scontri durante la manifestazione per Askatasuna.
I segretari provinciali del SAPPE Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Giuseppe Giangrande e Ciriaco Pannese, manifestano il loro totale sostegno a tutte le donne e gli uomini in divisa e, in particolare, al poliziotto di 29 anni aggredito durante i disordini.
L’agente, in servizio presso il Reparto Mobile di Padova, ha riportato ferite alle costole e al polpaccio. Secondo quanto riferito, sarebbe stato colpito violentemente anche con oggetti contundenti, tra cui un martello e una chiave inglese rinvenuta sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.
Il SAPPe Liguria condanna con fermezza ogni forma di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e rinnova gli auguri di una pronta e completa guarigione al giovane poliziotto e agli altri appartenenti alle Forze dell’Ordine rimasti feriti, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati e perseguiti".
Attualità | 01 febbraio 2026, 08:37
Piena solidarietà del SAPPe Liguria per gli avvenimenti di Torino
