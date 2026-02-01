Piena solidarietà del SAPPe Liguria per gli avvenimenti di Torino

"Il SAPPe Liguria esprime piena solidarietà alle Forze dell’Ordine per i gravi fatti avvenuti nella serata di ieri a Torino, nel corso degli scontri durante la manifestazione per Askatasuna.



I segretari provinciali del SAPPE Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Giuseppe Giangrande e Ciriaco Pannese, manifestano il loro totale sostegno a tutte le donne e gli uomini in divisa e, in particolare, al poliziotto di 29 anni aggredito durante i disordini.



L’agente, in servizio presso il Reparto Mobile di Padova, ha riportato ferite alle costole e al polpaccio. Secondo quanto riferito, sarebbe stato colpito violentemente anche con oggetti contundenti, tra cui un martello e una chiave inglese rinvenuta sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi.



Il SAPPe Liguria condanna con fermezza ogni forma di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e rinnova gli auguri di una pronta e completa guarigione al giovane poliziotto e agli altri appartenenti alle Forze dell’Ordine rimasti feriti, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati e perseguiti".