Perinaldo potenzia la videosorveglianza: in arrivo 10 nuove telecamere per la sicurezza di strade e piazze

Il Comune di Perinaldo compie un nuovo passo sul fronte della sicurezza urbana e stradale. Con una determina dell’Ufficio Tecnico è stata infatti avviata la procedura per l’ampliamento dell’impianto comunale di videosorveglianza, grazie ai contributi del Fondo Strategico Regionale 2025 – area Sicurezza. L’intervento, ammesso a finanziamento dalla Regione Liguria, prevede l’installazione di 10 nuove telecamere ultra HD 4K, che andranno ad affiancare le 26 già presenti sul territorio, estendendo il controllo a strade urbane ed extraurbane considerate strategiche per la circolazione e la prevenzione di fenomeni di microcriminalità.

Il contributo regionale assegnato ammonta a 19.680 euro, mentre l’investimento complessivo stimato dal Comune è pari a 32.600 euro, già impegnati a bilancio. Le nuove telecamere saranno posizionate in punti chiave del paese, tra cui piazza XX Settembre, via Gramsci, via San Romolo, alcuni crocevia principali e le arterie di collegamento con la viabilità provinciale. L’intervento comprende anche progettazione esecutiva, certificazioni, licenze software e collaudo finale, con affidamento diretto dell’incarico secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Il termine ultimo per la realizzazione e il collaudo dell’impianto è fissato al 17 aprile 2026, in linea con le scadenze regionali di rendicontazione.

Un’operazione che punta a rafforzare la sicurezza stradale, tutelare il territorio e migliorare il controllo della mobilità, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la prevenzione e la qualità della vita dei cittadini.