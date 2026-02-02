Parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, completata la gettata del piano -1: entro giugno la 'chiusura' della piazza' (Foto)

I lavori per il nuovo parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi continuano a registrare importanti passi avanti dopo mesi segnati da rallentamenti e pause sul cantiere, con la speranza di restituire alla città un’area centrale da troppo tempo interessata dai cantieri. Nel corso degli ultimi giorni è stata ultimata la gettata di cemento del piano -1 dell’infrastruttura sotterranea, un importante traguardo che permette di consolidare il progresso dell’opera e di guardare alle prossime fasi con rinnovata fiducia. Questo passaggio costituisce un momento propedeutico verso la “chiusura” del grande scavo e il ripristino della superficie, condizioni necessarie per restituire la piazza alla vita quotidiana di cittadini, commercianti e visitatori.

L’intervento, che prevede oltre 200 posti auto sotterranei e la riqualificazione urbana dello spazio pubblico, ha attraversato nei mesi scorsi varie difficoltà — tra ritardi, richieste di proroga e fasi di stallo — ma ora sembra procedere con più continuità. Il progetto, realizzato tramite un partenariato pubblico-privato con la Cooperativa Edile Appennino e l’amministrazione comunale di Sanremo, è stato oggetto di una recente Conferenza dei Servizi volta a definire tempi e modalità per la variante urbanistica della piazza e per proseguire speditamente le opere.

Commercianti e residenti, a lungo penalizzati dal cantiere — in particolare chi opera nel Mercato Annonario e gli ambulanti che ogni martedì e sabato animano la zona — vedono ora un motivo in più per guardare al futuro con ottimismo. C’è infatti la speranza condivisa che, con il prosieguo dei lavori e le condizioni meteo favorevoli, l’area di superficie possa essere completata entro luglio prossimo, consentendo almeno la fruibilità pedonale e funzionale della piazza per la stagione estiva. Per il parcheggio interrato, l’obiettivo indicato da fonti comunali e di cantiere è quello di arrivare all’inaugurazione entro l’inizio del 2027, dopo anni di attesa e dopo una delle opere di riqualificazione urbana più attese nel centro di Sanremo.