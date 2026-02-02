 / Attualità

Attualità | 02 febbraio 2026, 07:05

Anche Bordighera saluta Gilberto Salmoni, 98 anni, ultimo testimone italiano sopravvissuto al lager nazista di Buchenwald

Cittadino onorario dal 2021, fu deportato durante la Shoah. Il ricordo commosso dell’Anpi e del mondo associativo e politico

Anche Bordighera saluta Gilberto Salmoni, 98 anni, ultimo testimone italiano sopravvissuto al lager nazista di Buchenwald

La città di Bordighera si unisce al cordoglio per la morte di Gilberto Salmoni, scomparso a 98 anni. Con lui se ne va l’ultimo cittadino italiano sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald, testimone diretto degli orrori della deportazione nazista.

Il 30 settembre 2021 l’amministrazione comunale gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, riconoscimento nato da una proposta avanzata dall’Anpi e sostenuta allora dai consiglieri di minoranza Mara Lorenzi, Giuseppe Trucchi, Massimiliano Bassi e Giovanni Ramoino. Un gesto che aveva voluto rendere omaggio non solo alla sua storia personale, ma anche al valore della memoria e dell’impegno civile.

Alla notizia della sua scomparsa sono giunti numerosi messaggi di vicinanza e partecipazione da associazioni, istituzioni e rappresentanti della politica, a testimonianza del segno profondo lasciato da Salmoni con la sua vita e la sua instancabile opera di testimonianza.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium