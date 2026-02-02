Anche Bordighera saluta Gilberto Salmoni, 98 anni, ultimo testimone italiano sopravvissuto al lager nazista di Buchenwald

La città di Bordighera si unisce al cordoglio per la morte di Gilberto Salmoni, scomparso a 98 anni. Con lui se ne va l’ultimo cittadino italiano sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald, testimone diretto degli orrori della deportazione nazista.

Il 30 settembre 2021 l’amministrazione comunale gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, riconoscimento nato da una proposta avanzata dall’Anpi e sostenuta allora dai consiglieri di minoranza Mara Lorenzi, Giuseppe Trucchi, Massimiliano Bassi e Giovanni Ramoino. Un gesto che aveva voluto rendere omaggio non solo alla sua storia personale, ma anche al valore della memoria e dell’impegno civile.

Alla notizia della sua scomparsa sono giunti numerosi messaggi di vicinanza e partecipazione da associazioni, istituzioni e rappresentanti della politica, a testimonianza del segno profondo lasciato da Salmoni con la sua vita e la sua instancabile opera di testimonianza.