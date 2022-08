Bordighera: venerdì prossimo, presentazione romanzo di Luca Albanese 'Il cadavere dimenticato'

Venerdì 5 agosto 2022, presso la Cambusa 9 al porto di Bordighera, alle ore 19, verrà presentato “Il cadavere dimenticato” romanzo di Luca Albanese, Edizioni All Around in tutte le librerie e online.

Interverranno: Doriana Valesini, Giuseppe Bessone, Luca Albanese

Il romanzo è un giallo storico ambientato a Bordighera, riviera ligure di ponente, nel 1898. È il primo volume di una trilogia che avrà come filo conduttore l’hotel Angst di Bordighera, un vecchio albergo abbandonato ed ora in via di ristrutturazione. Il libro è stato selezionato per partecipare all’edizione di CasaSanremo Writers

Trama

Cesare Giano, noto scrittore, ormai anziano, torna a Bordighera dopo tanti anni e ripercorre i fatti accaduti nella sua gioventù proprio nella cittadina ligure. Negli ultimi mesi del 1898, Cesare, all'epoca garzone di cucina dell'Hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino dell'albergo. Insieme a lui c'è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta. Il ragazzo nasconde i resti sotto il letto della sua camera, accidentalmente scoppia un incendio in hotel, i Carabinieri Reali trovano le ossa e portano Cesare in caserma. Intanto, giunge a Bordighera un giornalista, Luigi Valvassore, che incomincia a indagare sui fatti successi.

L’autore

Luca Albanese è nato a Sanremo il 9 aprile 1970, ha vissuto trent’anni a Bordighera e ora risiede a Latina dove ha frequentato il corso di scrittura di Rossana Carturan. In passato ha pubblicato alcune raccolte di poesia: Myosotis 1998; Dove s’infrange l’onda 1999; Favole di pane 2004 ristampato nel 2022.