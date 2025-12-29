Vallecrosia, emozione e spiritualità a Maria Ausiliatrice con il Coro Troubar Clair (Foto e video)

Emozione e spiritualità nella parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia con il Coro Troubar Clair. "Et in terra pax" incanta ed emoziona il pubblico presente, ieri pomeriggio, in chiesa.

Lo spirito del Natale nella musica che nei secoli ne è stata interprete al centro del concerto proposto dal Coro Troubar Clair che si dedica allo studio del canto polifonico nelle sue diverse forme costituendo ponti fra la cultura alta e quella popolare.

I presenti, tra i quali anche il sindaco Fabio Perri e l'assessore Rosa Rosella Muratore, si sono divertiti e lasciati trasportare dalle melodie più belle della tradizione. L'evento è stato organizzato dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice e dal Comune in occasione delle festività natalizie.