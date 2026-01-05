Sanremo 2026, la Costa Toscana diventa palcoscenico sul mare con la Music Cruise tra festival e viaggio musicale

Anche quest’anno la celebre nave da crociera Costa Toscana sarà uno degli ospiti d’eccezione del Festival di Sanremo: l’imponente ammiraglia di Costa Crociere non solo sarà in rada di fronte alla città dei fiori durante la settimana della kermesse, ma è al centro di una proposta unica che fonde musica, viaggio e spettacolo. La “Music Cruise 2026”, che si svolge dall’8 al 16 febbraio, è un vero e proprio viaggio musicale a tema festival pensato per chi vuole vivere il Festival in modo diverso: non solo soggiornare a bordo davanti all’Ariston, ma partecipare a spettacoli dal vivo, attività interattive, workshop, dj set e feste tematiche con ospiti nazionali e internazionali.

La crociera parte sabato 21 febbraio da Savona e, dopo essere arrivata a Sanremo domenica mattina, propone eventi tra cui il Warm-up Sound Party e l’iconico Deejay Time – Second Round! con Albertino, Fargetta, Molella & Prezioso, che animeranno la prima serata a bordo con una selezione di dance anni ’90 fino alle sonorità più esplosive dell’attualità. Il calendario quotidiano tocca vari generi musicali con spettacoli, sessioni live e feste ispirate ai grandi festival del mondo. La Costa Toscana farà più scali a Sanremo durante la settimana festivaliera, permettendo ai crocieristi di scendere a terra per vivere l’atmosfera della città e dell’evento più importante della musica italiana.

La Music Cruise include anche tappe a Villefranche, con attività a tema musicale durante la navigazione e momenti speciali come aperitivi e light show sul ponte. Grazie alla partnership consolidata tra Costa Crociere e il Festival, la Costa Toscana conferma ancora una volta il suo ruolo di palcoscenico galleggiante per gli appassionati della musica italiana, unendo il fascino del mare con l’adrenalina delle serate festival. E lo spettacolo della Costa Toscana sarà visibile anche dal litorale rendendo ancora più affascinante il panorama in occasione della kermesse canora matuziana.