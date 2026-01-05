Tradizionali melodie natalizie e grandi classici dell’opera lirica, un successo i concerti del Coro ANC Ventimigliese (Foto)

Il 2026 inizia con il botto per il Coro Anc Ventimigliese. Riscuotono un grande successo i concerti del coro dell’associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia, diretto da Dario Amoroso, andati in scena a Vallecrosia e a Ventimiglia nel fine settimana.

Il primo si è svolto sabato sera, il 3 gennaio, nella sala polivalente del comune di Vallecrosia dove è stato proposto il concerto di Natale del Coro Anc Ventimigliese. Le voci del coro hanno accompagnato i presenti in un percorso musicale intenso, capace di unire la magia delle tradizionali melodie natalizie alla solennità dei grandi classici dell’opera lirica. A guidare la serata, con passione e partecipazione, è stato il presidente e fondatore del coro Rino Aliquò, mentre la direzione musicale del maestro Dario Amoroso ha saputo valorizzare ogni sfumatura delle esecuzioni. "In un’atmosfera calda e suggestiva abbiamo regalato al pubblico un momento di autentica emozione e condivisione" - fa sapere il Coro Anc Ventimigliese - "La sala era gremita di spettatori".

Il coro, formato da soci volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione Fois di Ventimiglia, ha trasmesso al pubblico non solo musica ma anche valori di impegno, solidarietà e appartenenza. Fondamentale il contributo dei pianisti Antonella Pisano e Lorenzo Spinella, che con grande sensibilità hanno accompagnato le voci, e inoltre, l’interpretazione del soprano Nadiia Karpova, capace di incantare la platea con una voce intensa e raffinata. "Il comune di Vallecrosia è lieto di ospitare il concerto del Coro ANC Ventimigliese, che con la musica e il canto mantiene vivi i valori importanti come la memoria, la condivisione e il senso di comunità" - commenta durante l'evento l’assessore al Turismo del comune di Vallecrosia, Rosella Rosa Muratore, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale - "Ringrazio l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. ois diF Ventimiglia, il presidente del coro Rino Aliquò e tutti i componenti del coro per il loro impegno e per questo momento culturale che arricchisce la nostra città. Auguro a tutti una serata di grande partecipazione e buon ascolto".

Domenica pomeriggio, invece, il coro si è esibito nel salone polivalente della parrocchia di Sant’Agostino a Ventimiglia dove ha riproposto il concerto di Natale accompagnato al piano da Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e dal soprano solista Nadiia Karpova. Ha presentato l'evento il presidente del coro Rino Aliquò. "Il successo del concerto di Vallecrosia ha trovato ulteriore conferma domenica 4 gennaio a Ventimiglia, nel salone della parrocchia di Sant’Agostino, dove ci siamo esibiti davanti a un pubblico numeroso e partecipe" - afferma il Coro Anc Ventimigliese - "Anche in questa occasione, l’evento ha registrato una grande affluenza di persone, confermando il forte legame tra il coro e il territorio e l’apprezzamento della comunità per le iniziative culturali capaci di unire musica, tradizione e spirito natalizio".

Due appuntamenti, dunque, che hanno saputo scaldare i cuori e rinnovare lo spirito del Natale, lasciando nel pubblico un ricordo fatto di emozione, bellezza e profonda partecipazione. Il prossimo appuntamento il Coro Anc Ventimigliese sarà domenica 11 gennaio alle 15.30: parteciperà, infatti, alla premiazione del concorso Presepi Poveri che si terrà nell’oratorio dei Neri nel centro storico di Ventimiglia.